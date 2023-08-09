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Нейросети в медицине – помощник или модное увлечение?
«АН»
С каждым днем искусственный интеллект все плотнее входит во все сферы нашей жизни. Некоторые эксперты предрекают, что в целом ряде областей и профессий ИИ в ближайшем будущем заменит человека. В сфере медицины тоже появляется все больше информации об использовании нейросетей при постановке диагноза, разработке новых лекарств или вакцин. Но стоит ли полностью полагаться на их помощь, есть ли что-то, с чем не может разобраться искусственный интеллект?
Своим мнением на эту тему поделился председатель Национального комитета российских биохимиков, директор Института биоорганической химии имени М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова, академик РАН, доктор химических наук Александр Габибов.
В целом искусственный интеллект имеет огромный потенциал и может быть полезен, с каждым днём его возможности растут. Результаты работы искусственного интеллекта могут быть использованы в целом ряде индустрий, в научных исследованиях. Время, в котором мы живём, - это эпоха больших чисел. Это позволяет по-новому смотреть на многие процессы и пользоваться этим. То, что было невозможно решить привычными методами исследований прошлого, сейчас становится возможным за счёт обработки больших массивов информации.
Искусственный интеллект – это всего лишь метод. Всё, что он делает, – это результат машинного обучения, но креативность этого метода достаточно ограничена. Обучение всех этих машин и программ происходит на определённом массиве данных, и на нём по заданным параметрам отбора получают результат. К примеру, с помощью компьютерных программ можно будет предсказать, какое лекарство и как будет действовать на конкретного человека.
В целом, если говорить о применении нейросети, например, в биохимии, то если задать условия, которым должна отвечать вакцина, искусственный интеллект на современном этапе его развития вполне может найти решение.
Например, среди вакцин будущее за рекомбинантными, генно-инженерными белковыми препаратами. Доказано, что они эффективнее «живых» вакцин. Уже есть положительный опытработы программы на базе искусственного интеллекта, которая выполняет предсказания пространственной структуры белка. В дальнейшем это может оказаться очень перспективным - можно примерно рассчитать, каким образом белок будет складываться. Но в любом правиле есть исключения, и ещё очень длительное время человеческий интеллект должен будет вносить поправки, находить нестандартное решение.
Убежден, что лекарства ещё долгое время будут подлежать верификации, то есть проверке и подтверждению информации, что объект соответствует требованиям и удовлетворяет стандартам. Лекарству нужно провести полную стадию доклинических испытаний. И условия этого с каждым годом становятся все жёстче. Законодательство – и наше, и американское, и европейское – в плане создания лекарств и вакцин очень жёсткое. И это правильно.
И давайте не будем забывать, что ни одна нейронная сеть не заменит и не должна заменить работу человеческого мозга. Думать - полезно. Это то, чем отличается человек.
Подробнее: Академик Александр Габибов: Человечество ещё не до конца доверяет искусственному интеллекту - Аргументы Недели (argumenti.ru)
Своим мнением на эту тему поделился председатель Национального комитета российских биохимиков, директор Института биоорганической химии имени М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова, академик РАН, доктор химических наук Александр Габибов.
В целом искусственный интеллект имеет огромный потенциал и может быть полезен, с каждым днём его возможности растут. Результаты работы искусственного интеллекта могут быть использованы в целом ряде индустрий, в научных исследованиях. Время, в котором мы живём, - это эпоха больших чисел. Это позволяет по-новому смотреть на многие процессы и пользоваться этим. То, что было невозможно решить привычными методами исследований прошлого, сейчас становится возможным за счёт обработки больших массивов информации.
Искусственный интеллект – это всего лишь метод. Всё, что он делает, – это результат машинного обучения, но креативность этого метода достаточно ограничена. Обучение всех этих машин и программ происходит на определённом массиве данных, и на нём по заданным параметрам отбора получают результат. К примеру, с помощью компьютерных программ можно будет предсказать, какое лекарство и как будет действовать на конкретного человека.
В целом, если говорить о применении нейросети, например, в биохимии, то если задать условия, которым должна отвечать вакцина, искусственный интеллект на современном этапе его развития вполне может найти решение.
Например, среди вакцин будущее за рекомбинантными, генно-инженерными белковыми препаратами. Доказано, что они эффективнее «живых» вакцин. Уже есть положительный опытработы программы на базе искусственного интеллекта, которая выполняет предсказания пространственной структуры белка. В дальнейшем это может оказаться очень перспективным - можно примерно рассчитать, каким образом белок будет складываться. Но в любом правиле есть исключения, и ещё очень длительное время человеческий интеллект должен будет вносить поправки, находить нестандартное решение.
Убежден, что лекарства ещё долгое время будут подлежать верификации, то есть проверке и подтверждению информации, что объект соответствует требованиям и удовлетворяет стандартам. Лекарству нужно провести полную стадию доклинических испытаний. И условия этого с каждым годом становятся все жёстче. Законодательство – и наше, и американское, и европейское – в плане создания лекарств и вакцин очень жёсткое. И это правильно.
И давайте не будем забывать, что ни одна нейронная сеть не заменит и не должна заменить работу человеческого мозга. Думать - полезно. Это то, чем отличается человек.
Подробнее: Академик Александр Габибов: Человечество ещё не до конца доверяет искусственному интеллекту - Аргументы Недели (argumenti.ru)
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