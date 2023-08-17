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Бросить вызов самому себе
Судебный пристав из Соликамска приняла участие в турнире по многоборью
УФССП по Пермскому краю
Анастасия Литке работает в должности судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов в г. Соликамске. Она не только следит за безопасностью судебных заседаний, но и выступает силовой поддержкой для судебных приставов-исполнителей, когда те участвуют в исполнительных действиях.
Часто нарушители недооценивают профессионализм этой девушки и пытаются скрыться от нее и ее коллег, но их старания обречены на провал. Отличная физическая форма и уверенность в своих силах и знаниях помогает Анастасии на корню пресекать любые противоправные действия со стороны нарушителей. В этом убедился должник по алиментам, который бросился на утек при виде правоохранителей, девушка без труда догнала его и задержала, применив силу и спецсредства. И если мужчина был удивлен такой прыти со стороны сотрудницы ведомства, то для сослуживцев Анастасии ее сильные стороны не секрет.
Анастасия всегда готова к внештатным ситуациям на работе, да и вызовы самой себе ей бросать не впервой. Недавно она приняла участие в Открытом турнире по функциональному многоборью среди атлетов и новичков Bear Games. Состязание, прошедшее в г. Соликамске, собрало большое количество любителей спорта, которые хотели не только помериться силой среди равных, но и побить личные рекорды. Для Анастасии таким испытанием стала становая тяга, где она превзошла свой показатель и подняла штангу весом в 100 килограммов. И хоть спортсменке не удалось подняться на пьедестал почета, она не собирается сдаваться. В планах у Анастасии - продолжить тренировки и в следующий раз занять почетное место в тройке лучших.
Часто нарушители недооценивают профессионализм этой девушки и пытаются скрыться от нее и ее коллег, но их старания обречены на провал. Отличная физическая форма и уверенность в своих силах и знаниях помогает Анастасии на корню пресекать любые противоправные действия со стороны нарушителей. В этом убедился должник по алиментам, который бросился на утек при виде правоохранителей, девушка без труда догнала его и задержала, применив силу и спецсредства. И если мужчина был удивлен такой прыти со стороны сотрудницы ведомства, то для сослуживцев Анастасии ее сильные стороны не секрет.
Анастасия всегда готова к внештатным ситуациям на работе, да и вызовы самой себе ей бросать не впервой. Недавно она приняла участие в Открытом турнире по функциональному многоборью среди атлетов и новичков Bear Games. Состязание, прошедшее в г. Соликамске, собрало большое количество любителей спорта, которые хотели не только помериться силой среди равных, но и побить личные рекорды. Для Анастасии таким испытанием стала становая тяга, где она превзошла свой показатель и подняла штангу весом в 100 килограммов. И хоть спортсменке не удалось подняться на пьедестал почета, она не собирается сдаваться. В планах у Анастасии - продолжить тренировки и в следующий раз занять почетное место в тройке лучших.
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