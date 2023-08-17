Возрастное ограничение 18+

Бросить вызов самому себе

Судебный пристав из Соликамска приняла участие в турнире по многоборью

11.48 Пятница, 18 августа 2023
УФССП по Пермскому краю
Анастасия Литке работает в должности судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов в г. Соликамске. Она не только следит за безопасностью судебных заседаний, но и выступает силовой поддержкой для судебных приставов-исполнителей, когда те участвуют в исполнительных действиях.

Часто нарушители недооценивают профессионализм этой девушки и пытаются скрыться от нее и ее коллег, но их старания обречены на провал. Отличная физическая форма и уверенность в своих силах и знаниях помогает Анастасии на корню пресекать любые противоправные действия со стороны нарушителей. В этом убедился должник по алиментам, который бросился на утек при виде правоохранителей, девушка без труда догнала его и задержала, применив силу и спецсредства. И если мужчина был удивлен такой прыти со стороны сотрудницы ведомства, то для сослуживцев Анастасии ее сильные стороны не секрет.

Анастасия всегда готова к внештатным ситуациям на работе, да и вызовы самой себе ей бросать не впервой. Недавно она приняла участие в Открытом турнире по функциональному многоборью среди атлетов и новичков Bear Games. Состязание, прошедшее в г. Соликамске, собрало большое количество любителей спорта, которые хотели не только помериться силой среди равных, но и побить личные рекорды. Для Анастасии таким испытанием стала становая тяга, где она превзошла свой показатель и подняла штангу весом в 100 килограммов. И хоть спортсменке не удалось подняться на пьедестал почета, она не собирается сдаваться. В планах у Анастасии - продолжить тренировки и в следующий раз занять почетное место в тройке лучших.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Екатеринбурге судебный пристав обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями
17 августа 2023
Посетитель екатеринбургского магазина сунул игровой джойстик в штаны
10 августа 2023
Тагильские журналисты обвинили представителей полиции в препятствовании их деятельности
15 августа 2023
В лесу в Каменске-Уральском нашли тело 16-летней девушки
10 августа 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Мероприятия ко Дню России пройдут во всех муниципалитетах Прикамья

Общее число зрителей и участников должно превысить 800 тысяч
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:33 Программа учёных ПНИПУ поможет своевременно отремонтировать трубопроводы
13:25 Персональные данные владельцев недвижимости теперь доступны собственникам комнат в коммунальной квартире
13:56 Влиять на производительность нефтяных насосов позволит разработка Пермского Политеха
13:53 В Росреестре Прикамья поясняют, сколько времени уйдет на регистрацию права собственности по договору купли-продажи квартиры
10:02 Задолженность по кредиту будет погашена из электронного кошелька должника
14:40 В июле жители Прикамья построили 814 домов
14:30 Модель ученых Пермского Политеха позволит оптимизировать работу добывающих скважин в режиме реального времени
10:07 Судебные приставы добились от жительницы Добрянки выплаты уголовного штрафа
14:03 Прикамский Росреестр в этом году зарегистрировал более 4 тысяч объектов по экстерриториальному принципу
12:14 В Управлении ФССП по Пермскому краю функционирует «телефон доверия»
10:25 Прикамцы заплатили порядка 2 млн 850 тыс. рублей алиментов, чтобы избежать уголовной ответственности
10:27 Судебные приставы выловили должника по алиментам из пруда и доставили к мировому судье
10:05 Сотрудниками надзорных органов приостановлена деятельность незаконного ломбарда
10:01 После ограничения в правах недобросовестный подрядчик выплатил материальный ущерб от совершенного им преступления
12:09 Благодаря судебным приставам были выплачены многотысячные компенсации морального вреда
15:48 «Уралкалий» — генеральный партнер XVII Международного фестиваля колокольных звонов и духовной музыки «Звоны России»
11:54 Под контролем судебных приставов прикамец погасил долг по алиментам и устроился на работу
11:09 Судебные приставы взыскали с жителя Чусового судебный штраф за кражу рельс
02:44 В Пермском крае почти 7 тысяч объектов недвижимости оформлено по «гаражной амнистии»
02:42 Методика Пермского Политеха повысит прочность оптоволоконных датчиков
02:40 В Прикамье установлен максимальный размер земельных участков для личного подсобного хозяйства
Все новости
12:57 Россельхознадзор обсудит с ЮАР импорт бегемотов, слонов и жирафов
11:58 Глава Дагестана на фоне массовых протестов заявил о «немыслимом» износе сетей
11:02 В Усть-Илимске произошел крупный пожар в гипермаркете «Экономия»
10:25 Собянин сообщил об очередном беспилотнике в Москве
18:03 Сенатор Клишас в очередной раз выступил с критикой МВД
17:13 В Лесозаводске задержан 36-летний отец по подозрению в истязании пятерых детей
16:18 В Ростовской области главу города отправили под домашний арест по делу о служебном подлоге
15:12 Росавиация: три российских самолета из-за грозы пересекли воздушные границы Финляндии и Эстонии
14:45 Минпросвещения РФ: в колледжах будут готовить операторов БПЛА
12:50 В регионах РФ прошли массовые обыски у участников движения «Голос»*
12:16 В Волгограде на территории завода горит трансформаторное масло на площади 50 «квадратов»
12:03 Природные пожары в штате Гавайи стали самыми смертоносными в истории США
11:34 Суд на Камчатке заключил под стражу повара, жестоко избившего официантку
11:05 Молодые семьи в России стали потреблять меньше продуктов питания
17:53 Четверо рыбаков смогли спасти несколько белух, выброшенных на мель на севере Камчатки
16:27 Питерские полицейские доставили в военкоматы более ста человек с приобретенным гражданством РФ
16:14 Зюганов может стать кандидатом от КПРФ в президенты РФ
11:58 После перекрытия дороги жителями Махачкалы им вернули электричество
11:49 В Ленобласти в пакете нашли живого младенца
16:50 Учёные смогли переработать пластик в мыло
16:37 Новосибирский полицейский сбил шестилетнюю девочку на пешеходном переходе, оставил ее лежать на дороге и скрылся
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK