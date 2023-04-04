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Ученые Пермского Политеха создали компьютерный симулятор поведения строительных фирм

12.45 Среда, 5 апреля 2023
Пермский край: новости дня
Чтобы получить новый контракт, строительной фирме необходимо победить в тендере – конкурсном отборе проекта на основе представленной сметы. Однако сотрудник строительной организации, непосредственно определяющий цену контракта, может быть ориентирован на количество, а не качество. Тогда его стратегия поведения в тендере сводится к занижению стоимости каждого отдельного предложения, даже если фактические затраты фирмы могут оказаться ниже цены выигранного контракта. С другой стороны, стратегия завышения цены, приводящая к уменьшению количества выигранных тендеров, может оцениваться менеджментом фирмы как неэффективная работа.

Чтобы решить эту дилемму, ученые Пермского Политеха разработали компьютерный симулятор для моделирования поведения участников тендеров на выполнение строительно-монтажных работ. С его помощью было установлено, что более точный метод определения сметной стоимости работ ограждает строительные фирмы от участия в заведомо убыточных сделках. Разработка проведена в соответствии с целями программы академического стратегического лидерства «Приоритет 2030».

Исследование ученых опубликовано в одном из ведущих научных журналов «Journal of Risk and Financial Management», 2023 (индексируется в международной базе цитирования Scopus, Web of Science).

— Компьютерный симулятор представляет собой виртуальную реальность, в которой существует 2 типа агентов. Первая группа агентов включает руководителя коммерческого отдела и его подчиненного, который готовит коммерческое предложение. Вторую группу образуют конкуренты. В качестве целевой функции руководителя коммерческого отдела использовалась прибыль организации, а у подчиненного использовалась его заработная плата с учетом вознаграждения за выигранные тендеры и штрафы за убыточные контракты, — рассказывает старший преподаватель кафедры строительного инжиниринга и материаловедения ПНИПУ, кандидат технических наук Валерия Гладких.

В компьютерном симуляторе была выполнена серия из 3000 вычислительных экспериментов, в результате которых моделируемая строительная организация приняла участие в 1500 виртуальных тендерах. Эксперименты проводились по двум сценариям. В первом случае возможная ошибка в расчете сметной стоимости, предлагаемой фирмой, лежала в пределах 30%, во втором она была вдвое меньше. Другими словами, имитировалось применение метода, обладающего погрешностью, и более точного метода. При первом сценарии моделируемая строительная организация победила в 585 тендерах, из которых только 254 оказались прибыльными. При втором сценарии организация победила в 519 тендерах, что на 13% меньше, но прибыльными оказались 487 из них, что почти на 92% больше, чем при первом сценарии. Кроме того, были сопоставлены тендеры, в которых моделируемая организация победила в обоих сценариях. Таких тендеров оказалось 238, из которых 235 принесли больше прибыли при использовании более точного метода.

— Помимо выполнения серии вычислительных экспериментов, нами было изучено влияние различных вариантов премирования и разных штрафов на целевые функции руководителя коммерческого отдела и его подчиненного. Выяснилось, что прибыль организации может вырасти примерно на 70% за счет небольшого премирования за выигранные тендеры и существенного штрафования за убыточные контракты. При этом, доход подчиненного может увеличиться почти в 6 раз за счет увеличения количества прибыльных контрактов и уменьшения совокупности штрафов, — рассказывает начальник управления организации научных исследований ПНИПУ, доцент, кандидат экономических наук Александр Алексеев.

Полученные результаты, несомненно, говорят о преимуществе применения на этапе участия в тендерах более точных методов сметного ценообразования. Даже притом, что выигранных тендеров при более скрупулезном расчете сметы у фирмы окажется меньше, среди них практически не останется убыточных проектов. В результате, прибыль строительных компаний возрастет.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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