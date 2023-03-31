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«Уралкалий» заключил соглашение на поставку хлористого калия в Индию
Пермский край: новости дня
Компания «Уралкалий», один из ведущих мировых производителей калия, первой среди производителей подписала соглашение с крупнейшим индийским импортером минеральных удобрений Indian Potash Limited (IPL) на поставку хлористого калия до 30 сентября 2023 года.
Цена поставляемых в Индию калийных удобрений составляет 422 доллара США за тонну на условиях поставки в порт покупателя.
Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:
«Достигнутое соглашение объективно отражает текущую ситуацию в отрасли. Мы видим, что рынок позитивно воспринял нашу инициативу, и ожидаем, что индийский контракт станет одним из основных ценовых ориентиров в текущем году».
Цена поставляемых в Индию калийных удобрений составляет 422 доллара США за тонну на условиях поставки в порт покупателя.
Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:
«Достигнутое соглашение объективно отражает текущую ситуацию в отрасли. Мы видим, что рынок позитивно воспринял нашу инициативу, и ожидаем, что индийский контракт станет одним из основных ценовых ориентиров в текущем году».
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