«Уралкалий» заключил соглашение на поставку хлористого калия в Индию

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Компания «Уралкалий», один из ведущих мировых производителей калия, первой среди производителей подписала соглашение с крупнейшим индийским импортером минеральных удобрений Indian Potash Limited (IPL) на поставку хлористого калия до 30 сентября 2023 года.Цена поставляемых в Индию калийных удобрений составляет 422 доллара США за тонну на условиях поставки в порт покупателя.Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:«Достигнутое соглашение объективно отражает текущую ситуацию в отрасли. Мы видим, что рынок позитивно воспринял нашу инициативу, и ожидаем, что индийский контракт станет одним из основных ценовых ориентиров в текущем году».