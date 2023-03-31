«Горьковка» приглашает пермяков на выставки рисунков и книг

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В пермской краевой библиотеке им. Горького открылись выставки литературы о Театре Моссовета, ФК «Динамо» и ЦСКА, экспонируются натюрморты и пейзажи.Выставка «Волшебный красок цвет» (6+) работает по 2 мая. Работы педагогов и учеников художественного отделения «Добрянской детской школы искусств» выполнены в технике акварели и гуаши. Экспозиция продолжает знакомить пермяков с работами учащихся и преподавателей изобразительных отделений краевых школ искусств. «Тут роскошные и сочные натюрморты, завораживающая своей красотой природа Пермского края, знакомые и с детства любимые улицы и здания Перми», – рассказала о выставке заведующая музыкальным отделом «Горьковки» Римма Зыкова.Арт-фойе (3 этаж, левое крыло).До 1 мая будет работать выставка «Театр начинается в столице» (16+) к столетию открытия Театра Моссовета. Изначально он именовался Театр им. МГСПС. Как пишет энциклопедия «Русский драматический театр», «в первые годы работы театра вырабатывался свой стиль сценического воплощения жизни – острый социальный анализ событий, открытый и яркий пафос передачи революционной героики». С приходом Юрия Завадского для театра наступила новая жизнь со смещением актера в центр спектакля. О дальнейшей судьбе театра рассказывает первый том из серии «Очерки истории русского советского драматического театра» 1954 года Академии Наук СССР. Наглядности изданию придают фотографии со спектаклей. В свое время в театре играли многие прославленные актеры, например, Ростислав Плятт или Фаина Раневская. Книги о них, а также статьи из периодических изданий ждут своего читателя в отделе литературы по искусству.До 1 мая работает выставка «Взятие ворот» (16+) к столетию со дня основания ФК «Динамо» и спортивного клуба армии (ЦСКА). Полвека назад вышла книга «Динамо» из серии «Библиотечка футбольного болельщика». Она затрагивает этапы развития клуба, результаты встреч тех лет, вспоминает людей, благодаря которым команда добивалась успеха. Интереснейшую историю спортивного клуба армии прояснит книга из той же серии «ЦСКА». Помимо истории развития клуба, болельщик найдет имена выдающихся спортсменов, наиболее памятные и значимые матчи. Книга К. Есенина «Московский футбол» 1974 года издательства «Московский рабочий» – необходимое издание для столичного болельщика, интересующегося историей. Не знакомым с футболом читателям будет полезна «Футбольная энциклопедия» 1999 года издательств «Вече» и «АСТ».Отдел литературы по искусству (4 этаж, левое крыло).