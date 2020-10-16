Продукцию для ТЭК Узбекистана готовы поставить 130 прикамских компаний

17.10 Понедельник, 19 октября 2020
Пермский край: новости дня
Делегация представителей промышленности Пермского края примет участие в Международной выставке «Нефть и газ Узбекистана - Oil & Gas Uzbekistan 2020». Ранее мероприятие было перенесено на 2021 год в связи с нестабильной эпидемической обстановкой в стране.

На выставке Пермский край планируют представить 15 компаний в сфере IT, энергетического и нефтяного машиностроения, приборостроения, промышленной безопасности, инжиниринговых услуг, образования и других. Как отмечают в краевом минпромторге, порядка 130 региональных компаний могут стать поставщиками ТЭК Республики Узбекистан. На данный момент с компаниями Узбекистана активно сотрудничает пермский промышленный IT-разработчик ITPS, производитель индивидуальных средств защиты «РОСОМЗ», производитель газоанализаторов и различных датчиков «ЭРИС», также на территории страны создано совместное с «ЧЗВТ» предприятие по восстановлению труб.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что региону есть чем поделиться с другими регионами России и зарубежными странами в нефтегазовой отрасли. «Пермским предприятиям есть что предложить, поэтому со своей стороны краевые власти оказывают необходимую консультативную и административную поддержку по продвижению нашей продукции на экспорт. Делается это, в том числе, в рамках нацпроекта по развитию международной кооперации и экспорта», – отметил Дмитрий Махонин.

Напомним, в 2019 году состоялась бизнес-миссия пермской делегации в Республику Узбекистан, в которой приняли участие 15 региональных компаний, среди которых ООО «ЧЗВТ», ГК ITPS, «Випакс», ГП «Спутник», ООО «Полиэкс», ООО «Химпром», ООО «Эрис», РОСОМЗ, ПАО «НПО «Искра», АО «ОДК-ПМ», ООО «Технологии композитов» и другие. Тогда продукция пермских промышленников была представлена руководителям ряда нефтяных и газовых компаний Узбекистана, а также представителям Министерства инвестиций и внешней торговли, Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, Министерства строительства, Торгово-промышленной палаты Узбекистана по 6 направлениям: IT и системы мониторинга, энергетическое и нефтяное машиностроение, приборостроение, химия, промышленная безопасность, капитальный ремонт оборудования и инновационные промышленные материалы.

В феврале 2020 года глава Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с хокимом Ферганской области Республики Узбекистан. В ходе встречи они обсудили ряд направлений, по которым будут развиваться отношения между Ферганской областью и Пермским краем. В первую очередь это информационные технологии (IT), сельское хозяйство, образование и туризм. По итогам встречи была достигнута договоренность о подписании соглашения о сотрудничестве.

Кроме того, для делегации представителей бизнес-сообщества Республики Узбекистан был проведен ряд встреч с крупнейшими продуктовыми ритейлерами Прикамья.
Были достигнуты договоренности о прямых поставках в регион овощей и фруктов, направлены запросы и технические задания на поставки текстильной продукции, продуктов мясопереработки и промышленных товаров.
© Вечерние ведомости
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