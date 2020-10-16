Благодаря нацпроекту улицу Новогайвинскую в Перми отремонтировали впервые за 10 лет

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В Перми завершился ремонт участка ул. Новогайвинской. Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.Силами подрядчика (ООО «ТСК») отремонтирован участок в 1,33 км от отворота на микрорайон Ширяиха до границы района с Мотовилихой. Работы велись комплексно: на Новогайвинской уложен новый асфальт площадью более 13,6 тыс. кв. метров, устроены искусственные неровности, установлены остановочные павильоны на автобусной остановке «Граница районов», установлены бордюры, обустроены съезды и укатаны обочины, нанесена разметка термопластиком. Также вдоль дороги появился тротуар и газоны.Ранее ход работ на объекте инспектировал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках рабочего визита в Орджоникидзевский район. Он отметил, что это один из самых удаленных районов краевой столицы, который включает в себя 25 микрорайонов, разделенных между собой рекой и лесными массивами. «Эта особенность накладывает на нас большую ответственность – жители каждой территории должны быть обеспечены необходимой инфраструктурой как у себя в микрорайоне, так и иметь возможность быстро и комфортно добраться до центра города. Это связующее звено, открывающее жителям доступ ко всей социальной и культурной инфраструктуре Перми. Таким дорогам нужно уделять особое внимание», – подчеркнул губернатор.Отметим, в последний раз дорожное покрытие на объекте обновлялось в 2010 году. Из-за высокой востребованности данной улицы в социальные сети главы региона поступало много жалоб на состояние дороги. Большая часть этих обращений – от жителей микрорайонов Ширяиха, Гайва и Заозерье, где сегодня проживает почти 47 тыс. пермяков.Данная дорога – очень важная транспортная артерия для жителей правобережья. Она является единственной альтернативой ул. Соликамской в случае выезда в Хохловку или Ильинский. И именно Новогайвинскую жители города чаще всего используют, чтобы добраться до центра и не стоять в пробке на Камской ГЭС.Комплексный ремонт магистрали был разделен на два года. В прошлом году были приведены в порядок 2 км дороги, в этом – подрядчик отремонтировал оставшиеся 1,33 км.В приемке приняли участие представители министерства транспорта Пермского края, ФКУ Упрдор «Прикамье», администрации района и общественники. Комиссия рекомендовала подрядчику пролить стыки асфальта битумом и подсыпать дополнительно асфальтогранулят в районе остановочных комплексов. На сегодняшний день все работы выполнены.Напомним, в этом году по нацпроекту БКАД в Орджоникидзевском районе Перми отремонтируют еще три улицы: Сестрорецкую, Мелитопольскую и Трясолобова.Ул. Сестрорецкая будет отремонтирована от ул. Евгения Пузырева до ул. Бумажников (протяженность 680 м), ул. Мелитопольская – от ул. Писарева до ул. Гайвинской (480 м), ул. Трясолобова – на участке от примыкания к ул. 1-й Палубной до Клуба им. Златогорского. Ремонт этих улиц стал возможен благодаря средствам, сэкономленным в ходе проведенных весной торгов. Стоимость работ на всех трех объектах составляет суммарно 53,3 млн руб.В целом в Пермской городской агломерации в 2020 году будет приведено в порядок 55 дорожных объектов, 20 из них – за счет экономии.