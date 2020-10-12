«Горьковка» приглашает пермяков на лекцию, викторину и выставки

17.05 Понедельник, 19 октября 2020
Пермский край: новости дня
20 октября в 18:30 в библиотеке им. Горького продолжится цикл лекций о вкладе Перми и Пермского края в Великую Победу.

Лекторий, приуроченный к Году памяти и славы, продолжится выступлением известного пермского экскурсовода и краеведа Миланы Федоровой. На второй части лекции «Пермская область подарила нам детство и жизнь...» краевед расскажет о работе госпиталей в тыловом городе Молотове. Интерактивный зал (правое крыло, 2 этаж). Вход свободный, 16+.

22 октября в 17:00 клуб «Каникулы садовода» приглашает всех желающих на первое заседание после летних каникул. Специалист по биодинамическому земледелию Валентина Николаевна Копылова поделится своими навыками и знаниями по выращиванию экологически чистых овощей и фруктов. Малый зал (левое крыло, 2 этаж). Вход свободный, 16+.

22 октября в 19:00 начнется викторина, посвященная Италии. Неделя с 19 по 25 октября объявлена неделей итальянского языка. Вот уже 15 лет в это время во всем мире проходят мероприятия по популяризации итальянского языка и культуры Settimana della Lingua italiana nel mondo. В этом году ключевая тема – «Итальянский язык в музыке, музыка итальянского языка». Викторина пройдет на русском языке. Ведущая Екатерина Ситникова. Интерактивный зал (правое крыло, 2 этаж). Вход свободный, 16+. Предварительная регистрация обязательна: 238 35 37.

19-31 октября «Горьковка» приглашает на выставку «Король вальсов в России и его любовь». 25 октября исполнится 195 лет со дня рождения австрийского композитора, дирижера, скрипача Иоганна Штрауса. На выставке, приуроченной к дате, представлены аудиодокументы, книги и нотные издания, иллюстрирующие творческий и жизненный путь композитора. Особое внимание уделено истории любви Штрауса к русской девушке Ольге, которая началась в Павловске на вокзале, где играл композитор. Музыкальный отдел (3 этаж, левое крыло). Вход свободный, 12+.

19-30 октября проходит книжная выставка о финно-угорских языках. В отделе литературы на языках народов мира открылась книжная выставка о финно-угорских языках. Она приурочена к дням родственных финно-угорских народов, которые отмечают 22-25 октября в Удмуртии, Мордовии, Республике Коми, Карелии, Ханты-Мансийском автономном округе, на северо-западе Пермского края, а также в Венгрии, Финляндии и Эстонии. На выставке есть учебники, словари, самоучители и разговорники по эстонскому, финскому и венгерскому языкам. Отдел литературы на языках народов мира (левое крыло, 2 этаж), 16+.
© Вечерние ведомости
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«Будем заниматься реальной работой!»

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