Школьники Пермского края смогут учиться в Яндекс.Школе

20:13 | 1.04.2020

Яндекс.Школа работает с 9 до 14 часов, как обычная школа, и предлагает видеоуроки по более чем 15 предметам школьной программы. В Пермском крае уже 5042 учителя и 79980 учеников воспользовались сервисом Яндекс.Учебник, который является частью Образовательной инициативы Яндекса.



«В условиях карантина очень многие школы используют «Яндекс.Учебник» для дистанционной работы, — рассказывает декан педагогического факультета РИНО ПГНИУ Наталья Горбацевич. — А сейчас мы готовим пакет документов для директоров образовательных организаций: там есть рекомендации по работе с «Яндекс.Учебником», который в значительной мере облегчает работу учителей. На базе нашего института проходят курсы повышения квалификации учителей, и на тех, что связаны с цифровизацией, мы также рассказываем о «Яндекс.Учебнике». Отзывы и у учителей, и у родителей положительные. Педагоги системно работают в сервисе, активно дают детям задания. И мы рады появлению заданий для 5-х классов! Сейчас проводятся мероприятия по «Яндекс.Учебнику» в отдаленных концах региона: мы стараемся привлечь к новым формам работы как можно большее количество учителей. Стараемся донести до них: электронные сервисы облегчают работу, освобождают время учителя, да и детям интересно работать с электронными учебниками».



Яндекс совместно с Центром педагогического мастерства запустил бесплатную онлайн-школу https://school.yandex.ru/, которая работает в режиме полного учебного дня. В Яндекс.Школе дети разных возрастов могут получать образование, не выходя из дома. Всё, что требуется для учёбы, — компьютер или смартфон с доступом в интернет.



Яндекс.Школа проводит видеоуроки по более чем 15 предметам школьной программы, а также дополнительные занятия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Учителя и школы могут использовать этот контент в своих учебных программах. Также Школа предлагает педагогам платформу для онлайн-трансляций уроков и задания для младших классов с возможностью автоматической проверки.



«Что бы ни происходило в мире, у детей должна быть возможность получать знания: если не за школьной партой, то дома, — говорит генеральный директор Яндекса в России Елена Бунина. — Такую возможность обеспечивает Яндекс.Школа. Запустить проект в рекордно сжатые сроки нам удалось благодаря сотрудничеству с Центром педагогического мастерства. Яндекс предоставил для Школы свои образовательные сервисы и инфраструктуру, а наши партнёры из ЦПМ обеспечили первоклассный контент. Мы не исключаем, что Школа будет востребована и после окончания карантина».



Видеоуроки



Для учеников 5–11 классов в Яндекс.Школе проводятся видеоуроки по более чем 15 предметам школьной программы, от физики до МХК. Они транслируются в Яндекс.Эфире https://yandex.ru/efir?stream_active=channels-list. Уроки можно смотреть не только в трансляции, но и в записи: недельный архив будет появляться на сайте Школы каждую пятницу.



Видеоуроки начинаются в девять утра и заканчиваются между 12 и 14 часами. В день у детей по 4–6 уроков, между уроками — перемены. Такой график позволяет школьникам и их родителям сохранить привычный режим в новых условиях. Расписание уроков на неделю заранее публикуется на сайте https://school.yandex.ru/lessons.



Всего в Яндекс.Школе преподают более ста учителей — это авторы учебников и методических пособий, эксперты ЕГЭ, организаторы престижных предметных олимпиад. Запись и монтаж видеоуроков идут круглосуточно. Педагоги уже отсняли материал на ближайшие две недели — это в общей сложности 250 уроков. Ежедневно снимается в среднем 45 уроков, монтаж идёт круглосуточно.



Дополнительные занятия



Яндекс.Школа проводит интенсивы по алгебре и геометрии, научно-популярные лекции и занятия по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ — их показывают в Яндекс.Эфире и на сервисе Яндекс.Репетитор https://yandex.ru/tutor/. С помощью Репетитора выпускники также могут потренироваться в решении экзаменационных задач.



Платформа для онлайн-трансляций



Учителям Яндекс.Школа предлагает видеоплатформу https://education.yandex.ru/distant/ для проведения уроков со своим классом — она доступна в составе сервиса Яндекс.Учебник.



Среди особенностей платформы — понятный интерфейс, возможность демонстрации экрана и защита трансляций паролем, чтобы к уроку не подключались посторонние. Трансляция ведётся от учителя к ученикам, задавать учителю вопросы можно в чате. При переписке дети и педагоги могут обмениваться не только текстовыми сообщениями, но и файлами.



Задания для младших классов



Педагогам и родителям младшеклассников в Яндекс.Учебнике https://education.yandex.ru/home/ доступны более 50 тысяч готовых заданий по трём предметам: русскому языку, математике и окружающему миру. Задания по окружающему миру появились на этой неделе — их разработали педагоги из ЦПМ. Все задания созданы с учётом Федеральных государственных образовательных стандартов. В Яндекс.Учебнике предусмотрена автоматическая проверка заданий — это избавляет учителей от рутины и позволяет им уделить больше времени творческой работе и общению с классом.



Уроки в Яндекс.Школе начались 31 марта. В первую неделю Школа будет работать по московскому времени, а с 6 апреля в ней смогут заниматься дети из всех регионов страны. Занятия в Яндекс.Школе будут идти до конца текущего учебного года.



Разработка платформы для дистанционного обучения — часть Образовательной инициативы Яндекса. Компания создаёт и внедряет образовательные программы на протяжении 13 лет. Сейчас у Яндекса более 30 образовательных проектов и сервисов для людей разных возрастов, от первоклассников до выпускников вузов, от начинающих специалистов до профессионалов, решивших сменить сферу деятельности. С 2020 по 2022 год Яндекс намерен вложить в образовательные проекты более пяти миллиардов рублей.



Центр педагогического мастерства Департамента образования города Москвы организует работу по развитию таланта московских школьников, а также координирует проведение школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, проводит региональный и готовит учащихся к заключительному этапу.

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