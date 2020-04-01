Пермь: новости дня
20:13 | 1.04.2020
Школьники Пермского края смогут учиться в Яндекс.Школе
«В условиях карантина очень многие школы используют «Яндекс.Учебник» для дистанционной работы, — рассказывает декан педагогического факультета РИНО ПГНИУ Наталья Горбацевич. — А сейчас мы готовим пакет документов для директоров образовательных организаций: там есть рекомендации по работе с «Яндекс.Учебником», который в значительной мере облегчает работу учителей. На базе нашего института проходят курсы повышения квалификации учителей, и на тех, что связаны с цифровизацией, мы также рассказываем о «Яндекс.Учебнике». Отзывы и у учителей, и у родителей положительные. Педагоги системно работают в сервисе, активно дают детям задания. И мы рады появлению заданий для 5-х классов! Сейчас проводятся мероприятия по «Яндекс.Учебнику» в отдаленных концах региона: мы стараемся привлечь к новым формам работы как можно большее количество учителей. Стараемся донести до них: электронные сервисы облегчают работу, освобождают время учителя, да и детям интересно работать с электронными учебниками».
Яндекс совместно с Центром педагогического мастерства запустил бесплатную онлайн-школу https://school.yandex.ru/, которая работает в режиме полного учебного дня. В Яндекс.Школе дети разных возрастов могут получать образование, не выходя из дома. Всё, что требуется для учёбы, — компьютер или смартфон с доступом в интернет.
Яндекс.Школа проводит видеоуроки по более чем 15 предметам школьной программы, а также дополнительные занятия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Учителя и школы могут использовать этот контент в своих учебных программах. Также Школа предлагает педагогам платформу для онлайн-трансляций уроков и задания для младших классов с возможностью автоматической проверки.
«Что бы ни происходило в мире, у детей должна быть возможность получать знания: если не за школьной партой, то дома, — говорит генеральный директор Яндекса в России Елена Бунина. — Такую возможность обеспечивает Яндекс.Школа. Запустить проект в рекордно сжатые сроки нам удалось благодаря сотрудничеству с Центром педагогического мастерства. Яндекс предоставил для Школы свои образовательные сервисы и инфраструктуру, а наши партнёры из ЦПМ обеспечили первоклассный контент. Мы не исключаем, что Школа будет востребована и после окончания карантина».
Видеоуроки
Для учеников 5–11 классов в Яндекс.Школе проводятся видеоуроки по более чем 15 предметам школьной программы, от физики до МХК. Они транслируются в Яндекс.Эфире https://yandex.ru/efir?stream_active=channels-list. Уроки можно смотреть не только в трансляции, но и в записи: недельный архив будет появляться на сайте Школы каждую пятницу.
Видеоуроки начинаются в девять утра и заканчиваются между 12 и 14 часами. В день у детей по 4–6 уроков, между уроками — перемены. Такой график позволяет школьникам и их родителям сохранить привычный режим в новых условиях. Расписание уроков на неделю заранее публикуется на сайте https://school.yandex.ru/lessons.
Всего в Яндекс.Школе преподают более ста учителей — это авторы учебников и методических пособий, эксперты ЕГЭ, организаторы престижных предметных олимпиад. Запись и монтаж видеоуроков идут круглосуточно. Педагоги уже отсняли материал на ближайшие две недели — это в общей сложности 250 уроков. Ежедневно снимается в среднем 45 уроков, монтаж идёт круглосуточно.
Дополнительные занятия
Яндекс.Школа проводит интенсивы по алгебре и геометрии, научно-популярные лекции и занятия по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ — их показывают в Яндекс.Эфире и на сервисе Яндекс.Репетитор https://yandex.ru/tutor/. С помощью Репетитора выпускники также могут потренироваться в решении экзаменационных задач.
Платформа для онлайн-трансляций
Учителям Яндекс.Школа предлагает видеоплатформу https://education.yandex.ru/distant/ для проведения уроков со своим классом — она доступна в составе сервиса Яндекс.Учебник.
Среди особенностей платформы — понятный интерфейс, возможность демонстрации экрана и защита трансляций паролем, чтобы к уроку не подключались посторонние. Трансляция ведётся от учителя к ученикам, задавать учителю вопросы можно в чате. При переписке дети и педагоги могут обмениваться не только текстовыми сообщениями, но и файлами.
Задания для младших классов
Педагогам и родителям младшеклассников в Яндекс.Учебнике https://education.yandex.ru/home/ доступны более 50 тысяч готовых заданий по трём предметам: русскому языку, математике и окружающему миру. Задания по окружающему миру появились на этой неделе — их разработали педагоги из ЦПМ. Все задания созданы с учётом Федеральных государственных образовательных стандартов. В Яндекс.Учебнике предусмотрена автоматическая проверка заданий — это избавляет учителей от рутины и позволяет им уделить больше времени творческой работе и общению с классом.
Уроки в Яндекс.Школе начались 31 марта. В первую неделю Школа будет работать по московскому времени, а с 6 апреля в ней смогут заниматься дети из всех регионов страны. Занятия в Яндекс.Школе будут идти до конца текущего учебного года.
Разработка платформы для дистанционного обучения — часть Образовательной инициативы Яндекса. Компания создаёт и внедряет образовательные программы на протяжении 13 лет. Сейчас у Яндекса более 30 образовательных проектов и сервисов для людей разных возрастов, от первоклассников до выпускников вузов, от начинающих специалистов до профессионалов, решивших сменить сферу деятельности. С 2020 по 2022 год Яндекс намерен вложить в образовательные проекты более пяти миллиардов рублей.
Центр педагогического мастерства Департамента образования города Москвы организует работу по развитию таланта московских школьников, а также координирует проведение школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, проводит региональный и готовит учащихся к заключительному этапу.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:42 | 1.04.2020
Суды Прикамья рассмотрели 14 дел о нарушениях в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции
20:13 | 1.04.2020
Школьники Пермского края смогут учиться в Яндекс.Школе
19:33 | 1.04.2020
Акция к Всемирному дню распространения информации об аутизме пройдет в Екатеринбурге дистанционно
19:01 | 1.04.2020
В МинЖКХ Свердловской области рассказали, как платить за коммунальные услуги во время карантина
18:52 | 1.04.2020
Свердловский вор в законе Авто задержан в Одессе
18:36 | 1.04.2020
За год Роспотребнадзор забраковал 80% проверенной табачной продукции
18:16 | 1.04.2020
ГКБ №40 Екатеринбурга закупила дополнительные средства связи
17:44 | 1.04.2020
Из-за таможни до Урала может не дойти гуманитарная помощь
17:26 | 1.04.2020
Свердловские силовики добились перевода маленькой Ксюши из екатеринбургского интерната в обычную школу
17:20 | 1.04.2020
Еще один свердловчанин вылечился от коронавируса
16:14 | 1.04.2020
В апреле свердловчанам принесут пенсии на дом
15:53 | 1.04.2020
Свердловчан приглашают поучаствовать в конкурсе идей для занятий во время карантина
15:50 | 1.04.2020
В Прикамье готовят более 1800 коек в больницах для приема пациентов с коронавирусом
15:36 | 1.04.2020
Коммунальные службы Екатеринбурга очищают город
15:11 | 1.04.2020
Невьянский суд рассмотрел дело с помощью видеозвонка по WhatsApp
14:52 | 1.04.2020
В Екатеринбурге одна из поликлиник продолжила работать, несмотря на запрет плановых приёмов
14:35 | 1.04.2020
В Екатеринбурге осудят налетчика на пункты микрокредитования
14:13 | 1.04.2020
Подъезд одного из домов в Екатеринбурге засыпали хлоркой
14:07 | 1.04.2020
В Прикамье для инвесторов введут новые налоговые льготы
13:50 | 1.04.2020
В Свердловской области снижается заболеваемость ОРВИ
13:43 | 1.04.2020
Госдума ввела новые законы из-за коронавируса
13:31 | 1.04.2020
На Среднем Урале не зарегистрированы новые случаи COVID-19
13:26 | 1.04.2020
Инспекция труда Прикамья открыла «горячую линию» по соблюдению режима труда во время коронавируса
13:10 | 1.04.2020
Дмитрий Махонин запретил плановые отключения коммунальных ресурсов по время самоизоляции жителей
12:59 | 1.04.2020
В Екатеринбурге из-за неисправного ноутбука загорелась квартира
12:38 | 1.04.2020
Временно отменяется часть авиарейсов из Перми
12:21 | 1.04.2020
Свердловские медики проверили более 16 тысяч проб на коронавирус