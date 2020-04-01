В Прикамье готовят более 1800 коек в больницах для приема пациентов с коронавирусом

15:50 | 1.04.2020

О готовности медучреждений рассказала на заседании Совета глав муниципальных образований министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова.



На данный момент в Перми развернуто 880 койко-мест без пациентов. Вторым этапом является развертывание резервных коек в 15 больницах Перми и крупных городов края. Это делается для уменьшения времени транспортировки пациентов с подозрением на коронавирус до медицинского учреждения. Расстояние до стационара не должно превышать 150 км. Поэтому инфекционные отделения готовят к открытию и в других крупных городах края. Например, уточнила Оксана Мелехова, отделение откроют в Осе (35 мест), Чайковском (50 мест), Октябрьском (45 мест), Березниках (110 мест) и Кудымкаре (50 мест). При этом в Прикамье предусмотрено развертывание специализированного роддома. Он расположится в Краснокамске и будет принимать беременных женщин с коронавирусом.



Таким образом, в Пермском крае подготовят 1842 (в том числе более 300 реанимационных) койки в больницах для пациентов с коронавирусом. При этом все они будут обеспечены как оборудованием и расходными средствами индивидуальной защиты, так и медицинскими кадрами. «Медицинский персонал пермских больниц, которые уже сейчас укомплектованы и начали принимать заболевших и контактировавших пермяков, прошел обучение оказанию медицинской помощи таким пациентам и правилам личной безопасности. Маски, халаты, костюмы и другие средства индивидуальной защиты у медицинского персонала имеются во всех учреждениях. Разработан график пополнения запасов. Аппараты ИВЛ подключены и готовы к работе, – отметила Оксана Мелехова. – Часть ИВЛ мы действительно берем из территорий, но важно понимать, что в медучреждениях сокращены все плановые операции, всё, что можно отложить, перенесено на лето. Мы не оставляем муниципалитеты совсем без оборудования, они себе оставляют ровно столько, сколько им необходимо для оказания экстренной и неотложной помощи. Например, Нытвенская районная больница расположена у трассы и часто принимает пациентов с ДТП, поэтому им тоже сохраняем необходимое оборудование и кадры».



К работе в Пермском крае готовы 770 аппаратов ИВЛ, докупить планируется еще 130 штук. 100 из них в ближайшее время будут приобретены за счет бюджета Пермского края, еще 10 аппаратов будут закуплены за счет федерального бюджета и 20 аппаратов ИВЛ закупит ПАО «Уралкалий» в рамках благотворительности.



Дополнительные средства планируется направлять на закупку лекарств, оборудования, средств индивидуальной защиты и социальную поддержку населения. Средства собираются Пермским краевым фондом социальной поддержки населения. На 30 марта фонд собрал порядка 13 млн руб. на борьбу с коронавирусом. В благотворительной акции уже приняли участие ПАО «Пермэнергосбыт», ПАО «Метафракс», ГК «Эрис», АО «Медисорб», ООО «Силур» и НПО «Искра».

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