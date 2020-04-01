Суды Прикамья рассмотрели 14 дел о нарушениях в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции

20:42 | 1.04.2020

В отношении субъектов, допустивших невыполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, суды Пермского края вынесли 14 постановлений по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ст.6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). Виновным лицам назначены наказания в виде приостановления деятельности на различные сроки. Максимальный срок приостановления деятельности составил до 50 дней.



В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и на основании Указа врио губернатора Пермского края №23 от 29 марта 2020 года на территории Пермского края предусмотрено приостановление деятельности ресторанов, кафе, объектов розничной торговли и других видов деятельности, за исключением аптек, объектов торговли продовольственными товарами и товарами первой необходимости.



Невыполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий по приостановлению работы указанных объектов является нарушением требований ч. 1 ст. 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».



Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю осуществляет контроль за выполнением введенных санитарно-противоэпидемических мероприятий, а в отношении субъектов, допустивших невыполнение данных мероприятий, составляет протокол об административном правонарушении и направляет материалы для рассмотрения в суд. Производство по делу об административном правонарушении в отношении нарушителей осуществляется в установленном КоАП РФ порядке.

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