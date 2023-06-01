Жителей посёлков Серовского городского округа будут развлекать КАМАЗом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Администрация города Серов потратила 19 миллионов бюджетных денег на покупку «КАМАЗа». И в этой новости не было бы ничего удивительного, если не знать, для чего именно собираются использовать грузовую машину.При помощи новенького «КАМАЗа» для жителей серовских деревень и сёл будут... устраивать концерты и киносеансы. Об этом сообщает сетевое издание «Подъём» и приводит слова главы города Василия Сизикова: «Для Серовского городского округа использование многофункционального центра актуально из-за большого количества сельских территорий и отдаленных районов, в которых нет стационарных клубов и Домов культуры. КамАЗ позволит в любое время года доехать по дорогам с различным видом покрытия до удаленных населенных пунктов».«Диско-КАМАЗ» оснащён проекционным экраном, мощными колонками, микрофонами и софитами, что и делает его «многофункциональным центром». Надобность в нём возникла из-за того, что многие селения Серовского округа не имеют даже деревенских клубов. Их жителям до сих пор приходилось выезжать в Серов и другие города Свердловской области, чтобы устроить себе культурную программу. Теперь кино и концерты будут приезжать к ним на «КАМАЗе».К слову, опыт использования грузовиков в культурно-массовых целях уже освоили в других регионах России. «КАМАЗы» с экранами и колонками ездят, например, по деревням Новосибирской и Псковской области.