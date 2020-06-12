В Свердловской области нависла угроза над голосованием по поправкам в Конституцию

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, в зависимости от величины которого Роспотребнадзор и руководство региона принимает решение об ослаблении или усилении ограничительных мер, введённых в связи с пандемией коронавируса, вот уже пятый день показывает рост.По данным на 8 июня коэффициент Rt опустился до уровня 0,8, стабильно понижаясь несколько дней. Это позволило говорить о переходе к первому этапу снятия ограничений, что и было сделано губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в тот же день. Однако 9 июня Rt немного приподнялся, до 0,82, но это было не критично. 10 июня Rt подрос до значения 0,88, но и это позволяло региону оставаться в зоне первого этапа снятия ограничений. А вот 11 июня показатель распространения инфекции перешагнул планку и достиг значения превышающего единицу – 1,047. 12 июня, продолжая свой рост, он достиг показателя 1,17. Сегодня, 13 июня, Rt подрос ещё на одну сотую пункта, достигнув значения 1,18.Если ещё пару-тройку дней коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) будет показывать рост, то властям региона придётся вернуться к полномасштабным ограничениям. Что, впрочем, весьма сомнительно, так как такое развитие событий поставит под угрозу дальнейшее снятие ограничений, а значит, и проведение голосования по поправкам в Конституцию РФ. Это в свою очередь не приведёт ни к чему хорошему для властей региона, а значит, статистика заболеваемости COVID-19 должна вернуться к прежним, ежедневно снижающимся, показателям коэффициента распространения коронавирусной инфекции. А для этого число заболевших COVID-19 завтра, 14 июня, должно опуститься до 135 человек, либо два дня показывать понижение на 5 человек, по отношению к сегодняшнему дню (240 – 14 июня; 235 – 15 июня).Расчёт коэффициента распространения инфекции (Rt) производится путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.Rt = (10 июня – 284 + 11 июня –312 + 12 июня – 320 + 13 июня – 245 ) / (6 июня – 249 + 7 июня –240 + 8 июня – 249 + 9 июня – 242) = 1,18Напомним, что за сутки в Свердловской области выявлено 245 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 9071 зараженных COVID-19.Состояние 88 госпитализированных оценивается как тяжелое, 76 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 42 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, находящихся в учреждениях региона – 569. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.Выписано по выздоровлению – 109 человек. За весь период пандемии уральские врачи вылечили 4021 пациента.За истекшие сутки в регионе умерли ещё двое больных коронавирусом. Общее число смертей от COVID-19 достигло 50-ти.