На трассе Свердловской области произошли ДТП с участием двух фур и трех легковых машин

17:45 | 5.02.2020

Фото: Е1

На автотрассе под Екатеринбургом случились ДТП, из-за которого на дороге образовались трехкилометровые пробки. Как сообщают очевидцы, там столкнулись две фуры и три легковушки.



По данным портала Е1, авария случилась в районе Первоуральска. Сильные заторы образовались на по дороге на Ревду. По словам очевидцев, на данном участке трассы очень сильный гололед.



Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»