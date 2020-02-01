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17:45 | 5.02.2020

Фото: Е1

На трассе Свердловской области произошли ДТП с участием двух фур и трех легковых машин

На автотрассе под Екатеринбургом случились ДТП, из-за которого на дороге образовались трехкилометровые пробки. Как сообщают очевидцы, там столкнулись две фуры и три легковушки.

По данным портала Е1, авария случилась в районе Первоуральска. Сильные заторы образовались на по дороге на Ревду. По словам очевидцев, на данном участке трассы очень сильный гололед.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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