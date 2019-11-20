Губернатор поздравил свердловских журналистов с Днем российской печати

19:10 | 13.01.2020

Фото: pravdaurfo.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил сотрудников СМИ с профессиональным праздником. Официальное обращение главы региона опубликовано на официальном сайте департамента информполитики.



«Средний Урал заслуженно пользуется репутацией одного из лидеров в развитии отечественной журналистики. Особый стиль уральской школы журналистики – профессионализм, объективность, оперативность, ответственность перед читателями и зрителями», – сказал Куйвашев.



Он напомнил, что в прошлом году пять муниципальных газет сумели завоевать призы и дипломы престижных всероссийских конкурсов. А в 2019 году в Свердловской области был успешно осуществлен переход на цифровое телевещание. Также губернатор добавил, что в наступившем году состоится десятый Уральский медиафорум.



Глава региона поблагодарил работников СМИ и ветеранов уральской журналистики за сотрудничество и вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области. Куйвашев пожелал им здоровья, счастья, внимательных, вдумчивых и отзывчивых читателей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»