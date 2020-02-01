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12:25 | 12.02.2020

Фото: Пресс-служба УГМК

Челябинский цинковый завод сможет разогревать сырье составами

На Челябинском цинковом заводе, входящем в состав металлургического комплекса УГМК, ввели в эксплуатацию новый гараж для размораживания смерзшихся сыпучих грузов. Пропускная способность объекта - 900 полувагонов за зимний период, что значительно повышает производительность по выгрузке вагонов.

«Основная проблема работы в зимний период в том, что из-за естественной влажности концентрат замерзает, прилипает к полу и бортам вагонов, и его выгрузка становится очень проблематичной – рассказывает начальник транспортного цеха Дмитрий Васильченко. – Новый тепляк позволит нам этого избежать».

Челябинский цинковый завод сможет разогревать сырье составами

Габаритные размеры комплекса составляют 60 на 6 метров, высота – 10 метров. Вместимость – 4 вагона. В качестве топлива для размораживания используется природный газ, который подается на четыре воздухонагревателя. Новый тепляк работает по конвективному способу разогрева – воздух сначала нагревается, затем по специальным соплам направляется в вагоны с грузом. Весь технологический процесс автоматизирован и контролируется из операторской. Нагрев нижней зоны полувагонов может достигать 55 оС.

«Польза этого объекта очевидна – в связи с наращиванием объемов производства вырос объем поступающих на завод насыпных грузов, и мощность нового тепляка позволит нам избежать простоев в зимний период», – отметил директор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт.

Строительство нового промышленного объекта было начато в мае 2019 года. Стоимость реализации проекта составила порядка 90 млн рублей.

© «Вечерние ведомости»

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