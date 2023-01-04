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ВЦИОМ: россияне назвали писателями минувшего года Прилепина, Пелевина и Пушкина
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Фото: Аля Трынова/Вечерние ведомости
Россияне назвали политиков, спортсменов и писателей минувшего года.
По данным ВЦИОМ, наиболее сложным для россиян показался вопрос о писателях. Он вызвал затруднения у 75%. В числе содержательных ответов — Захар Прилепин (4%), Александр Пушкин (2%) и Виктор Пелевин (2%).
При этом на протяжении последних 11 лет рейтинг писателей года возглавляла Дарья Донцова. По данным социологов, в 2011 году она разделила первое место с Борисом Акуниным (по 3%), в 2017 — с Борисом Акуниным и Захаром Прилепиным (по 2%), годом позже — с Александром Пушкиным и Захаром Прилепиным (по 2%).
В рейтинге спортсменов на первом месте олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева (7%), на втором — лыжник Александр Большунов (5%), на третьем — хоккеист Александр Овечкин (4%).
По версии ВЦИОМ, российским политиком минувшего года стал Путин (55%), на втором месте Мишустин (21%), на третьем — Лавров (13%).
По данным ВЦИОМ, наиболее сложным для россиян показался вопрос о писателях. Он вызвал затруднения у 75%. В числе содержательных ответов — Захар Прилепин (4%), Александр Пушкин (2%) и Виктор Пелевин (2%).
При этом на протяжении последних 11 лет рейтинг писателей года возглавляла Дарья Донцова. По данным социологов, в 2011 году она разделила первое место с Борисом Акуниным (по 3%), в 2017 — с Борисом Акуниным и Захаром Прилепиным (по 2%), годом позже — с Александром Пушкиным и Захаром Прилепиным (по 2%).
В рейтинге спортсменов на первом месте олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева (7%), на втором — лыжник Александр Большунов (5%), на третьем — хоккеист Александр Овечкин (4%).
По версии ВЦИОМ, российским политиком минувшего года стал Путин (55%), на втором месте Мишустин (21%), на третьем — Лавров (13%).
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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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