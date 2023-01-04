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ВЦИОМ: россияне назвали писателями минувшего года Прилепина, Пелевина и Пушкина

13.11 Среда, 11 января 2023
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Фото: Аля Трынова/Вечерние ведомости
Россияне назвали политиков, спортсменов и писателей минувшего года.

По данным ВЦИОМ, наиболее сложным для россиян показался вопрос о писателях. Он вызвал затруднения у 75%. В числе содержательных ответов — Захар Прилепин (4%), Александр Пушкин (2%) и Виктор Пелевин (2%).

При этом на протяжении последних 11 лет рейтинг писателей года возглавляла Дарья Донцова. По данным социологов, в 2011 году она разделила первое место с Борисом Акуниным (по 3%), в 2017 — с Борисом Акуниным и Захаром Прилепиным (по 2%), годом позже — с Александром Пушкиным и Захаром Прилепиным (по 2%).

В рейтинге спортсменов на первом месте олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева (7%), на втором — лыжник Александр Большунов (5%), на третьем — хоккеист Александр Овечкин (4%).

По версии ВЦИОМ, российским политиком минувшего года стал Путин (55%), на втором месте Мишустин (21%), на третьем — Лавров (13%).

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге хотят уничтожить одного из последних путти

Как одна из уникальных сразу в нескольких аспектах усадеб внезапно оказалась исключена из перечня объектов культурного наследия
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В Екатеринбурге хотят уничтожить одного из последних путти

Как одна из уникальных сразу в нескольких аспектах усадеб внезапно оказалась исключена из перечня объектов культурного наследия
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19:23 В регионах России за сутки упали как минимум четыре городские ёлки, есть пострадавшие
18:02 В Ненецком автономном округе упал Ан-2, сообщается о погибших
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11:22 Подготовка к обеспечению пожарной безопасности в лесах началась в Свердловской области
10:58 Водителя автобуса, устроившего смертельное ДТП в Екатеринбурге, оставили на свободе
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16:56 СМИ: в Кабуле у здания МИД прогремел взрыв, на улицах слышны выстрелы
14:59 Бывший ярославский депутат получил 15 лет строгого режима за организацию нарколаборатории
13:31 СК возбудил уголовное дело после драки учителя географии и школьницы в Красноярске
12:37 В Красноярске учительница подралась с пятиклассницей из-за сигареты, прокуратура проводит проверку
12:19 В Париже неизвестный ранил ножом несколько человек на Северном вокзале
12:02 В Новой Москве при пожаре на парковке сгорели шесть машин
11:31 Власти Красноярска отменили крещенские купания
11:02 Жители Мегиона в ХМАО из-за коммунальной аварии остались без отопления в -40
18:00 В Приморье спасли двух детенышей краснокнижного дальневосточного леопарда
16:58 На северо-востоке Москвы горит склад, эвакуировались более 230 человек
16:39 Минздрав: при жесткой посадке Ан-2 в НАО пострадали двое детей
16:28 Forbes составил список самых обедневших российских миллиардеров
15:23 Хинштейн: в России возбудили первое дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ
15:00 В Новокубанске при пожаре в здании ФСИН сгорели личные дела осужденных
14:33 Глава Кузбасса поддержал идею лишить Максима Галкина* кемеровских наград
13:50 Вологодский губернатор раскритиковал депутата «ЕР», отдохнувшего в Дубае
12:54 В перуанском городе Хульяка во время протестов погибли 17 человек, более 50 пострадали
12:06 В аэропорту Хабаровска самолет сел с лопнувшим шасси, СК проводит проверку
11:53 Губернатор НАО объявил траур по погибшим в авиакатастрофе с Ан-2
11:07 В Брянске на обочине дороги нашли тело новорожденного ребенка, его мать задержана
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