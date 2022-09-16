Судебные приставы двух регионов взыскивают многомиллионный ущерб, причиненный преступлением

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Судебные приставы Пермского края совместно с краснодарскими коллегами проводят работу по принудительному взысканию ущерба, причиненного преступлением, в размере более 80 млн рублей. Необходимость в тесном межрегиональном взаимодействии возникла из-за того, что имущество осужденной пермячки находится на территории Краснодарского края.В прошлом году Дзержинским районным судом г. Перми был вынесен приговор бывшему генеральному директору компании ООО «РегионКонсалтСервис». Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата имущества, вверенного виновному, совершенные организованной группой в особо крупном размере».Судом было установлено, что в 2016-2017 годах гендиректор заключила госконтракт с управлением Росимущества по Краснодарскому краю, согласно которому она совместно с другими сотрудниками консалтинговой организации занималась продажей арестованного имущества должников. Полученные средства при этом злоумышленники переводили не в ведомство, а на свои собственные счета. В результате преступных действий Федеральному агентству по управлению государственным имуществом и крупному коммерческому банку был причинен ущерб на сумму более 80 млн. руб.Суд приговорил обвиняемую к 3,5 годам лишения свободы и обязал возместить причиненный ущерб. Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств ГУФССП России по Пермскому краю.В ходе исполнительного производства было установлено, что осужденной на праве собственности принадлежит ряд объектов недвижимости в Краснодарском крае. Судебным приставом были направлены поручения коллегам о проведении исполнительных действий по наложению ареста на имущество должницы. В результате принятых мер арестованы две квартиры в г. Краснодаре и одна в г. Сочи. Арестованная недвижимость будет реализована в счет погашения долга.