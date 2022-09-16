Судебные приставы двух регионов взыскивают многомиллионный ущерб, причиненный преступлением
---
Судебные приставы Пермского края совместно с краснодарскими коллегами проводят работу по принудительному взысканию ущерба, причиненного преступлением, в размере более 80 млн рублей. Необходимость в тесном межрегиональном взаимодействии возникла из-за того, что имущество осужденной пермячки находится на территории Краснодарского края.
В прошлом году Дзержинским районным судом г. Перми был вынесен приговор бывшему генеральному директору компании ООО «РегионКонсалтСервис». Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата имущества, вверенного виновному, совершенные организованной группой в особо крупном размере».Судом было установлено, что в 2016-2017 годах гендиректор заключила госконтракт с управлением Росимущества по Краснодарскому краю, согласно которому она совместно с другими сотрудниками консалтинговой организации занималась продажей арестованного имущества должников. Полученные средства при этом злоумышленники переводили не в ведомство, а на свои собственные счета. В результате преступных действий Федеральному агентству по управлению государственным имуществом и крупному коммерческому банку был причинен ущерб на сумму более 80 млн. руб.Суд приговорил обвиняемую к 3,5 годам лишения свободы и обязал возместить причиненный ущерб. Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств ГУФССП России по Пермскому краю.
В ходе исполнительного производства было установлено, что осужденной на праве собственности принадлежит ряд объектов недвижимости в Краснодарском крае. Судебным приставом были направлены поручения коллегам о проведении исполнительных действий по наложению ареста на имущество должницы. В результате принятых мер арестованы две квартиры в г. Краснодаре и одна в г. Сочи. Арестованная недвижимость будет реализована в счет погашения долга.
В прошлом году Дзержинским районным судом г. Перми был вынесен приговор бывшему генеральному директору компании ООО «РегионКонсалтСервис». Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата имущества, вверенного виновному, совершенные организованной группой в особо крупном размере».Судом было установлено, что в 2016-2017 годах гендиректор заключила госконтракт с управлением Росимущества по Краснодарскому краю, согласно которому она совместно с другими сотрудниками консалтинговой организации занималась продажей арестованного имущества должников. Полученные средства при этом злоумышленники переводили не в ведомство, а на свои собственные счета. В результате преступных действий Федеральному агентству по управлению государственным имуществом и крупному коммерческому банку был причинен ущерб на сумму более 80 млн. руб.Суд приговорил обвиняемую к 3,5 годам лишения свободы и обязал возместить причиненный ущерб. Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств ГУФССП России по Пермскому краю.
В ходе исполнительного производства было установлено, что осужденной на праве собственности принадлежит ряд объектов недвижимости в Краснодарском крае. Судебным приставом были направлены поручения коллегам о проведении исполнительных действий по наложению ареста на имущество должницы. В результате принятых мер арестованы две квартиры в г. Краснодаре и одна в г. Сочи. Арестованная недвижимость будет реализована в счет погашения долга.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле гендиректор турагентства получила 3 года колонии за обман 28 клиентов
16 сентября 2022
16 сентября 2022
В Екатеринбурге к 6 годам колонии приговорили основателя финансовой пирамиды «Золотой векъ»
15 сентября 2022
15 сентября 2022
Свердловская область стала одним из лидеров по автокредитованию
20 сентября 2022
20 сентября 2022
Два екатеринбуржца похитили со счетов пенсионера более 2,3 миллиона
14 сентября 2022
14 сентября 2022
Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?
Из двух похожих объектов НТО претензии есть только одному. Потому, что не «делятся»?
Новости дня
- Новости
регионов
- Россия
и мир
- Самое
важное
«Академики строительства» обманули десятки людей, но продолжают привлекать деньги новых клиентов
15:30 Минобразования потребовало от директоров екатеринбургских школ данные об учителях и их местах прохождения воинской службы
Задержание свердловского депутата от «Единой России» обернулось для него обвинением по девяти уголовным статьям, в том числе в создании банды убийц
13:43 Разработка ученых Пермского Политеха позволит отследить разрушение важных композитных конструкций самолетов и ракет
11:15 В Верхней Пышме в Техническом университете УГМК обучение по пожарной безопасности вышло на новый уровень
Сопредседатель профсоюза медиков: «Работодателю проще затравить недовольных, чем решать системные проблемы»
16:37 Госдума приняла законопроект, вводящий в УК понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время»
«Академики строительства» обманули десятки людей, но продолжают привлекать деньги новых клиентов
14:12 Пост Пугачевой с просьбой признать ее «иноагентом» собрал 632 тысячи лайков менее чем за сутки
18:27 Жительница Уфы пожаловалась на протекающую крышу и высыпала куски штукатурки перед чиновниками
Задержание свердловского депутата от «Единой России» обернулось для него обвинением по девяти уголовным статьям, в том числе в создании банды убийц
12:34 Пашинян: из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном погибли 135 человек с армянской стороны
Сопредседатель профсоюза медиков: «Работодателю проще затравить недовольных, чем решать системные проблемы»
Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?
Из двух похожих объектов НТО претензии есть только одному. Потому, что не «делятся»?
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
«Академики строительства» обманули десятки людей, но продолжают привлекать деньги новых клиентов
15:30 Минобразования потребовало от директоров екатеринбургских школ данные об учителях и их местах прохождения воинской службы
Задержание свердловского депутата от «Единой России» обернулось для него обвинением по девяти уголовным статьям, в том числе в создании банды убийц
11:15 В Верхней Пышме в Техническом университете УГМК обучение по пожарной безопасности вышло на новый уровень
Сопредседатель профсоюза медиков: «Работодателю проще затравить недовольных, чем решать системные проблемы»
16:37 Госдума приняла законопроект, вводящий в УК понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время»
«Академики строительства» обманули десятки людей, но продолжают привлекать деньги новых клиентов
14:12 Пост Пугачевой с просьбой признать ее «иноагентом» собрал 632 тысячи лайков менее чем за сутки
18:27 Жительница Уфы пожаловалась на протекающую крышу и высыпала куски штукатурки перед чиновниками
Задержание свердловского депутата от «Единой России» обернулось для него обвинением по девяти уголовным статьям, в том числе в создании банды убийц
12:34 Пашинян: из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном погибли 135 человек с армянской стороны
Сопредседатель профсоюза медиков: «Работодателю проще затравить недовольных, чем решать системные проблемы»
«Академики строительства» обманули десятки людей, но продолжают привлекать деньги новых клиентов
15:30 Минобразования потребовало от директоров екатеринбургских школ данные об учителях и их местах прохождения воинской службы
Задержание свердловского депутата от «Единой России» обернулось для него обвинением по девяти уголовным статьям, в том числе в создании банды убийц
13:43 Разработка ученых Пермского Политеха позволит отследить разрушение важных композитных конструкций самолетов и ракет
11:15 В Верхней Пышме в Техническом университете УГМК обучение по пожарной безопасности вышло на новый уровень
Сопредседатель профсоюза медиков: «Работодателю проще затравить недовольных, чем решать системные проблемы»
Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
- Новости
Пермского края
- Россия
и мир
- Самое
важное
13:43 Разработка ученых Пермского Политеха позволит отследить разрушение важных композитных конструкций самолетов и ракет
«Академики строительства» обманули десятки людей, но продолжают привлекать деньги новых клиентов
12:44 Разработка ученых Пермского Политеха поможет обеспечить безопасность движения на загородных дорогах
Задержание свердловского депутата от «Единой России» обернулось для него обвинением по девяти уголовным статьям, в том числе в создании банды убийц
14:34 Ученые Пермского Политеха запатентовали способ сокращения потерь добычи нефти при проведении исследований
16:37 Госдума приняла законопроект, вводящий в УК понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время»
«Академики строительства» обманули десятки людей, но продолжают привлекать деньги новых клиентов
14:12 Пост Пугачевой с просьбой признать ее «иноагентом» собрал 632 тысячи лайков менее чем за сутки
18:27 Жительница Уфы пожаловалась на протекающую крышу и высыпала куски штукатурки перед чиновниками
Задержание свердловского депутата от «Единой России» обернулось для него обвинением по девяти уголовным статьям, в том числе в создании банды убийц
12:34 Пашинян: из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном погибли 135 человек с армянской стороны
Новости дня
- Новости
Челябинской области
- Россия
и мир
- Самое
важное
«Академики строительства» обманули десятки людей, но продолжают привлекать деньги новых клиентов
Задержание свердловского депутата от «Единой России» обернулось для него обвинением по девяти уголовным статьям, в том числе в создании банды убийц
16:25 Южноуральские единороссы выступили с важными законопроектами в социальной и экономической сферах
16:37 Госдума приняла законопроект, вводящий в УК понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время»
«Академики строительства» обманули десятки людей, но продолжают привлекать деньги новых клиентов
14:12 Пост Пугачевой с просьбой признать ее «иноагентом» собрал 632 тысячи лайков менее чем за сутки
18:27 Жительница Уфы пожаловалась на протекающую крышу и высыпала куски штукатурки перед чиновниками
Задержание свердловского депутата от «Единой России» обернулось для него обвинением по девяти уголовным статьям, в том числе в создании банды убийц
12:34 Пашинян: из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном погибли 135 человек с армянской стороны