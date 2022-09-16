Судебные приставы двух регионов взыскивают многомиллионный ущерб, причиненный преступлением

10.00 Пятница, 23 сентября 2022
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Судебные приставы Пермского края совместно с краснодарскими коллегами проводят работу по принудительному взысканию ущерба, причиненного преступлением, в размере более 80 млн рублей. Необходимость в тесном межрегиональном взаимодействии возникла из-за того, что имущество осужденной пермячки находится на территории Краснодарского края.

В прошлом году Дзержинским районным судом г. Перми был вынесен приговор бывшему генеральному директору компании ООО «РегионКонсалтСервис». Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата имущества, вверенного виновному, совершенные организованной группой в особо крупном размере».Судом было установлено, что в 2016-2017 годах гендиректор заключила госконтракт с управлением Росимущества по Краснодарскому краю, согласно которому она совместно с другими сотрудниками консалтинговой организации занималась продажей арестованного имущества должников. Полученные средства при этом злоумышленники переводили не в ведомство, а на свои собственные счета. В результате преступных действий Федеральному агентству по управлению государственным имуществом и крупному коммерческому банку был причинен ущерб на сумму более 80 млн. руб.Суд приговорил обвиняемую к 3,5 годам лишения свободы и обязал возместить причиненный ущерб. Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств ГУФССП России по Пермскому краю.

В ходе исполнительного производства было установлено, что осужденной на праве собственности принадлежит ряд объектов недвижимости в Краснодарском крае. Судебным приставом были направлены поручения коллегам о проведении исполнительных действий по наложению ареста на имущество должницы. В результате принятых мер арестованы две квартиры в г. Краснодаре и одна в г. Сочи. Арестованная недвижимость будет реализована в счет погашения долга.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

Из двух похожих объектов НТО претензии есть только одному. Потому, что не «делятся»?
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Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

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17:28 В Свердловской области ФСБ предостерегла чиновника от разглашения гостайны
16:54 Уральский завод гражданской авиации в Екатеринбурге приступил к испытаниям двигателя ВК-800
16:30 В Екатеринбурге на Армавирской на ходу загорелся экскаватор
16:00 В Нижних Серьгах ищут 42-летнего мужчину, пропавшего 20 сентября
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10:08 В Хабаровском крае владелец лагеря, в котором погибли дети, получил 9 лет колонии
11:45 Путин объявил частичную мобилизацию в России
16:37 Госдума приняла законопроект, вводящий в УК понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время»
13:30 В годовщину двух крупных землетрясений в Мексике произошло ещё одно землетрясение
17:11 Мундепу Алексею Горинову вместо семи лет лишения свободы дали 6 лет и 11 месяцев
14:54 Пилот Boeing умер на борту самолета в аэропорту Омска
14:12 Пост Пугачевой с просьбой признать ее «иноагентом» собрал 632 тысячи лайков менее чем за сутки
13:20 Космонавт-рекордсмен Валерий Поляков скончался в возрасте 80 лет
12:52 СМИ: заседание по апелляции депутата Горинова пройдет в закрытом режиме
12:11 В Иране после смерти девушки, задержанной из-за хиджаба, прошли массовые протесты
11:21 В Курске из-за урагана погибли два человека, без электричества остались пять районов
11:03 В Новосибирске произошла утечка аммиака на хладокомбинате, эвакуированы 300 человек
18:27 Жительница Уфы пожаловалась на протекающую крышу и высыпала куски штукатурки перед чиновниками
16:54 Жители Волгограда выступили против передачи троллейбусов и трамваев в концессию
15:35 Банк России снизил ключевую ставку до 7,5% годовых
15:12 Познер опроверг сообщения о своей экстренной госпитализации из-за ковида
14:28 На границе Киргизии и Таджикистана продолжается вооруженный конфликт, жителей эвакуируют
13:33 Глава Белгородской области Гладков уехал из региона в связи со смертью матери
12:34 Пашинян: из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном погибли 135 человек с армянской стороны
11:22 Парламент Казахстана проголосовал за переименование столицы в Астану
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