Министр спорта РФ Олег Матыцин и президент Союза ММА России Радмир Габдуллин обсудили участие Прикамья в федеральных проектах

Марина Тушина © Вечерние ведомости

Главными темами встречи стали обсуждение национальных целей в сфере сохранения здоровья населения и участие Пермского края в Международном форуме «Россия - спортивная держава».Также Радмир Габдуллин представил министру новый проект Международной Лиги ММА, который стартует в Перми год 300-леотия города. Он также рассказал о программе «Миссия чемпиона», которая развивается в Прикамье при поддержке губернатора и правительства Пермского края, компаний «Уралхим» и «Уралкалий». Напомним, Радмир Габдуллин является депутатом краевого Законодательного собрания, а также советником генерального директора «Уралхима» по спорту и молодежной политике.