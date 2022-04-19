Министр спорта РФ Олег Матыцин и президент Союза ММА России Радмир Габдуллин обсудили участие Прикамья в федеральных проектах

11.04 Четверг, 21 апреля 2022
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Главными темами встречи стали обсуждение национальных целей в сфере сохранения здоровья населения и участие Пермского края в Международном форуме «Россия - спортивная держава».

Также Радмир Габдуллин представил министру новый проект Международной Лиги ММА, который стартует в Перми год 300-леотия города. Он также рассказал о программе «Миссия чемпиона», которая развивается в Прикамье при поддержке губернатора и правительства Пермского края, компаний «Уралхим» и «Уралкалий». Напомним, Радмир Габдуллин является депутатом краевого Законодательного собрания, а также советником генерального директора «Уралхима» по спорту и молодежной политике.

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Марина Тушина © Вечерние ведомости
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10:26 В Рио-де-Жанейро после «ковидного» перерыва стартовал знаменитый карнавал
10:01 Китай продемонстрировал новую сверхзвуковую противокорабельную ракету
09:21 В казахстанском Павлодаре горит вторая школа за неделю, 600 человек эвакуировано
20:55 Авиакомпания «Россия» запускает ежедневный рейс из Москвы в Ереван
16:42 Эрдоган: Турция не претендует на новые территории во время военной операции в Ираке
15:42 Суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, ему грозит 175 лет тюрьмы
14:44 Американская автомобильная корпорация General Motors окончательно уходит из России
14:01 В России действуют свыше 70 лесных пожаров, больше всего — в Сибири и на Дальнем Востоке. Инфографика
12:45 В России доля концертов иностранных музыкантов опустилась ниже 1%
11:53 Володин: странам Европы придется компенсировать вред, нанесенный санкциями экономике РФ
10:48 «Коммерсант»: оператор каршеринга «Яндекс.Драйв» может потерять около 35% автопарка
10:07 Корпорация Toshiba приостановила прием заказов и инвестиции в Россию
09:32 Российские дипломаты покинули Японию под «Прощание славянки»
17:55 Появились подробности об экипаже задержанного в Греции российского танкера
16:48 В РПЦ сообщили, что куличи с буквой Z не могут считаться пасхальными
16:07 Крупный немецкий производитель бытовой химии Henkel остановил деятельность России
15:32 Лавров заявил о начале «следующей фазы» спецоперации на Украине
15:09 Автоконцерн Stellantis, производящий Opel и Peugeot, приостановил сборку машин в Калуге
14:38 Президент Молдавии утвердила запрет на георгиевскую ленту в республике
14:04 «Коммерсант»: автопром России вернется к экологическим стандартам 90-х из-за санкций
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