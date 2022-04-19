Министр спорта РФ Олег Матыцин и президент Союза ММА России Радмир Габдуллин обсудили участие Прикамья в федеральных проектах
---
Главными темами встречи стали обсуждение национальных целей в сфере сохранения здоровья населения и участие Пермского края в Международном форуме «Россия - спортивная держава».
Также Радмир Габдуллин представил министру новый проект Международной Лиги ММА, который стартует в Перми год 300-леотия города. Он также рассказал о программе «Миссия чемпиона», которая развивается в Прикамье при поддержке губернатора и правительства Пермского края, компаний «Уралхим» и «Уралкалий». Напомним, Радмир Габдуллин является депутатом краевого Законодательного собрания, а также советником генерального директора «Уралхима» по спорту и молодежной политике.
Также Радмир Габдуллин представил министру новый проект Международной Лиги ММА, который стартует в Перми год 300-леотия города. Он также рассказал о программе «Миссия чемпиона», которая развивается в Прикамье при поддержке губернатора и правительства Пермского края, компаний «Уралхим» и «Уралкалий». Напомним, Радмир Габдуллин является депутатом краевого Законодательного собрания, а также советником генерального директора «Уралхима» по спорту и молодежной политике.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Марина Тушина © Вечерние ведомости
В Екатеринбург прибудет благодатный огонь из Иерусалима
15 апреля 2022
15 апреля 2022
Какие нарушения скрывает Нижне-Исетский лесопарк
Отсутствие внимания общественности позволяет неизвестным лицам заниматься на природной территории самоуправством?
Новости дня
- Новости
регионов
- Россия
и мир
- Самое
важное
10:30 Прокуратура обязала сысертских чиновников обеспечить инфраструктурой земельные участки многодетных семей
Заксобрание Свердловской области лишило Екатеринбургскую гордуму градостроительных полномочий
Тамара Морщакова: «Государство не может распоряжаться жизнью человека»
Производители рассказали, когда в аптеки вернутся L-Тироксин и Эутирокс
Заксобрание Свердловской области лишило Екатеринбургскую гордуму градостроительных полномочий
14:01 В России действуют свыше 70 лесных пожаров, больше всего — в Сибири и на Дальнем Востоке. Инфографика
Тамара Морщакова: «Государство не может распоряжаться жизнью человека»
12:08 В МИД РФ прокомментировали заявления США о возможном признании России «страной — спонсором терроризма»
Производители рассказали, когда в аптеки вернутся L-Тироксин и Эутирокс
Какие нарушения скрывает Нижне-Исетский лесопарк
Отсутствие внимания общественности позволяет неизвестным лицам заниматься на природной территории самоуправством?
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
10:30 Прокуратура обязала сысертских чиновников обеспечить инфраструктурой земельные участки многодетных семей
Заксобрание Свердловской области лишило Екатеринбургскую гордуму градостроительных полномочий
Тамара Морщакова: «Государство не может распоряжаться жизнью человека»
Производители рассказали, когда в аптеки вернутся L-Тироксин и Эутирокс
12:07 В Верхней Пышме «Уралэлектромедь» запустило в работу плавильный комплекс после капитального ремонта
Заксобрание Свердловской области лишило Екатеринбургскую гордуму градостроительных полномочий
14:01 В России действуют свыше 70 лесных пожаров, больше всего — в Сибири и на Дальнем Востоке. Инфографика
Тамара Морщакова: «Государство не может распоряжаться жизнью человека»
12:08 В МИД РФ прокомментировали заявления США о возможном признании России «страной — спонсором терроризма»
Производители рассказали, когда в аптеки вернутся L-Тироксин и Эутирокс
10:30 Прокуратура обязала сысертских чиновников обеспечить инфраструктурой земельные участки многодетных семей
Заксобрание Свердловской области лишило Екатеринбургскую гордуму градостроительных полномочий
Тамара Морщакова: «Государство не может распоряжаться жизнью человека»
Производители рассказали, когда в аптеки вернутся L-Тироксин и Эутирокс
Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
- Новости
Пермского края
- Россия
и мир
- Самое
важное
Заксобрание Свердловской области лишило Екатеринбургскую гордуму градостроительных полномочий
13:23 Управление Росреестра по Пермскому краю проведет прямой эфир «Вконтакте» для арбитражных управляющих
Тамара Морщакова: «Государство не может распоряжаться жизнью человека»
Заксобрание Свердловской области лишило Екатеринбургскую гордуму градостроительных полномочий
14:01 В России действуют свыше 70 лесных пожаров, больше всего — в Сибири и на Дальнем Востоке. Инфографика
Тамара Морщакова: «Государство не может распоряжаться жизнью человека»
Новости дня
- Новости
Челябинской области
- Россия
и мир
- Самое
важное
Заксобрание Свердловской области лишило Екатеринбургскую гордуму градостроительных полномочий
Тамара Морщакова: «Государство не может распоряжаться жизнью человека»
13:34 В России принят закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий
Заксобрание Свердловской области лишило Екатеринбургскую гордуму градостроительных полномочий
14:01 В России действуют свыше 70 лесных пожаров, больше всего — в Сибири и на Дальнем Востоке. Инфографика
Тамара Морщакова: «Государство не может распоряжаться жизнью человека»