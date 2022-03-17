Жительницу Прикамья осудят за уклонение от уплаты алиментов

10.24 Вторник, 22 марта 2022
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40-летняя жительница г. Верещагино Пермского края предстанет перед судом в качестве обвиняемой в совершении преступления против собственного ребенка. Безответственная мать отказывается платить алименты на содержание единственного сына.

По решению суда женщина обязана ежемесячно перечислять шестую часть своего дохода 9-тилетнему сыну, находящемуся под опекой. Однако на протяжении трех лет гражданка жизнью мальчика не интересовалась, от родительских обязанностей уклонялась, мер к официальному трудоустройству не предпринимала.

В рамках исполнительного производства, находящегося на исполнении в отделе судебных приставов по Очерскому и Верещагинскому районам УФССП России по Пермскому краю, алиментщица была привлечена к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей». Назначенное судом наказание — 10 суток ареста — гражданка отбыла, но должных выводов для себя не сделала, попыток оказать материальную помощь ребенку так и не предприняла, в связи с чем дознавателем службы в ее отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. В настоящее время ведется расследование, задолженность горе-матери составляет более 370 тысяч рублей.

Женщине грозит наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на тот же срок, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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Кривые дорожки ректора Дорожкина

Екатеринбургские полицейские почти год не могут закончить проверки в отношении экс-ректора уральского вуза
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Кривые дорожки ректора Дорожкина

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11:55 В Пскове массовые обыски по уголовному делу о клевете на губернатора
11:08 В фармкомпании Ново Нордиск, выпускающей инсулины нового поколения, объяснили дефицит лекарств в аптеках
10:04 Der Spiegel: Марина Овсянникова увольняется с «Первого канала»
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10:50 Свердловчанам предлагают пройти опрос о коррупции со стороны автоинспекторов
10:23 В Екатеринбурге началась подготовка к реконструкции развязки Луганской – Объездной
09:51 Сгорел последний рабочий в Краснотурьинске трамвай
09:28 В Екатеринбурге автобус №38 протаранил троллейбус, пострадали семь человек
17:58 В Екатеринбурге закрывается последний гипермаркет SPAR
17:29 Индекс кранов в Екатеринбурге побил исторический рекорд
16:54 Свердловский губернатор повысил зарплаты своим подчиненным
16:22 В Свердловской области выросла заболеваемость ОРВИ
15:51 Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области
15:26 Для свердловских бизнесменов снизили ставки по льготным займам
14:47 На борьбу с последствиями снегопада в Екатеринбурге вышли 369 рабочих
14:24 Число пострадавших в ДТП со «скорой» в Екатеринбурге увеличилось до семи
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12:25 Жители Прикамья могут узнать подробности форума «Сильные идеи для нового времени»
12:24 Жительницу Прикамья осудят за уклонение от уплаты алиментов
13:23 Жителя Прикамья подозревают в сбыте фальшивых купюр
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12:52 Алексей Навальный признан виновным в особо крупном мошенничестве
12:33 «Детский мир» зафиксировал цены на одежду и обувь на три месяца
11:29 Производители рассказали, когда в аптеки вернутся L-Тироксин и Эутирокс
10:35 Роскомнадзор запретил СМИ демонстрировать логотип Meta* и ее соцсетей
17:14 Telegram стал самым популярным мессенджером в России
15:54 Правозащитники считают, что в случае признания Meta экстремистской безопасность пользователей гарантирована не будет
14:48 Песков заявил, что в Кремле не обсуждается отказ от губернаторских выборов
13:22 Пассажирский Boeing 737 потерпел крушение на юге Китая, на борту находились 132 человека
13:13 Попавший под санкции миллиардер Тимченко покинул Совет директоров «Новатэка»
12:44 Заместитель Эрнста заявил, что Овсянникова до скандального выхода в эфир говорила с английским посольством
11:03 Аэропорт Шереметьево отправил в простой 40% всего персонала
10:24 Опрос «Вечерних ведомостей»: 22% читателей отметили ухудшение отношений со старшими родственниками
09:44 Правительство Польши рассмотрит вопрос о конфискации имущества россиян
09:19 Гинцбург заявил, что говорить о завершении пандемии COVID-19 пока рано из-за «новой волны»
18:04 Яндекс Учебник проводит олимпиаду, на которой школьников научат разрабатывать голосовых помощников
16:38 Валентина Матвиенко попросила россиян не скупать в панике гречку, потому что в крупе заведутся жучки
16:16 ЦБ РФ сохранил ключевую ставку в 20% и объявил о неизбежном периоде повышенной инфляции
15:33 Обвиняемая по уголовному делу «о военных фейках» Белоцерковская опасается последствий для сотрудников своего журнала
13:33 Аркадий Дворкович ушел с поста председателя фонда «Сколково»
12:49 Маркетологи заявили о резком увеличении продаж антидепрессантов в России
12:11 Путин внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБ
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