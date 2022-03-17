Жительницу Прикамья осудят за уклонение от уплаты алиментов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

40-летняя жительница г. Верещагино Пермского края предстанет перед судом в качестве обвиняемой в совершении преступления против собственного ребенка. Безответственная мать отказывается платить алименты на содержание единственного сына.По решению суда женщина обязана ежемесячно перечислять шестую часть своего дохода 9-тилетнему сыну, находящемуся под опекой. Однако на протяжении трех лет гражданка жизнью мальчика не интересовалась, от родительских обязанностей уклонялась, мер к официальному трудоустройству не предпринимала.В рамках исполнительного производства, находящегося на исполнении в отделе судебных приставов по Очерскому и Верещагинскому районам УФССП России по Пермскому краю, алиментщица была привлечена к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей». Назначенное судом наказание — 10 суток ареста — гражданка отбыла, но должных выводов для себя не сделала, попыток оказать материальную помощь ребенку так и не предприняла, в связи с чем дознавателем службы в ее отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. В настоящее время ведется расследование, задолженность горе-матери составляет более 370 тысяч рублей.Женщине грозит наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на тот же срок, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.