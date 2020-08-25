В Свердловской области проведено более одного 1,2 миллиона исследований проб на коронавирус

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

По данным на 2 сентября, за сутки в Свердловской области было проведено 7303 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 6996 человек.Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 1 266 906. Обследовано всего 1 191 652 человека.Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 115 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 25 547 случаев новой коронавирусной инфекции.