В Свердловской области проведено более одного 1,2 миллиона исследований проб на коронавирус
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Фото: raupress.ru
По данным на 2 сентября, за сутки в Свердловской области было проведено 7303 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 6996 человек.
Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 1 266 906. Обследовано всего 1 191 652 человека.
Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 115 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 25 547 случаев новой коронавирусной инфекции.
Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 1 266 906. Обследовано всего 1 191 652 человека.
Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 115 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 25 547 случаев новой коронавирусной инфекции.
Наталья Федорова © Вечерние ведомости
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