В Свердловской области из-за халатности врачей умер 20-летний солдат

21:27 | 1.03.2019

Фото: sm-news.ru

В посёлке Белоярском из-за халатности врачей умер 20-летний солдат: за помощью он обратился в обычную больницу, но в приёме ему отказали, мол, служащим только в военный госпиталь. До него юноша уже не доехал.



Во время службы в закрытом городе атомщиков Озёрске 20-летний Алексей Фомин жаловался на отёк ног и был направлен в военный госпиталь в Екатеринбурге. Там ему поставили диагноз «тромбофлебит» и направили в месячный отпуск по болезни – домой, к родителям.



В родном Белоярском парень снова, как рассказывает мама погибшего, почувствовал недомогание и обратился в Белоярскую центральную городскую больницу. Но терапевт отказалась осмотреть солдата по полису и военному билету, объяснив это тем, что служащих должны осматривать врачи военного госпиталя. На следующий день Алексей Фомин потерял сознание и был госпитализирован на скорой в ту же больницу. На этот раз Фомину поставили диагноз ОРЗ и выписали направление на анализы. Но на следующий день 20-летнему солдату снова стало плохо. Он умер в машине «скорой помощи».



Мать погибшего убеждена, что её сына можно было спасти, если бы врач не отказалась принять его в первый день. Как сообщает издание, в Белоярской больнице женщине отказались раскрыть причину смерти, сославшись на закон о соблюдении врачебной тайны. Она обратилась за помощью в Союз комитетов солдатских матерей.



Как сообщила изданию председатель Союза комитетов солдатских матерей Марина Лебедева, они готовят официальный запрос в Министерство здравоохранения Свердловской области. Пресс-секретарь регионального ведомства заявил, что жалоба при поступлении будет рассмотрена.