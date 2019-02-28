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21:27 | 1.03.2019
Фото: sm-news.ru
В Свердловской области из-за халатности врачей умер 20-летний солдат
Во время службы в закрытом городе атомщиков Озёрске 20-летний Алексей Фомин жаловался на отёк ног и был направлен в военный госпиталь в Екатеринбурге. Там ему поставили диагноз «тромбофлебит» и направили в месячный отпуск по болезни – домой, к родителям.
В родном Белоярском парень снова, как рассказывает мама погибшего, почувствовал недомогание и обратился в Белоярскую центральную городскую больницу. Но терапевт отказалась осмотреть солдата по полису и военному билету, объяснив это тем, что служащих должны осматривать врачи военного госпиталя. На следующий день Алексей Фомин потерял сознание и был госпитализирован на скорой в ту же больницу. На этот раз Фомину поставили диагноз ОРЗ и выписали направление на анализы. Но на следующий день 20-летнему солдату снова стало плохо. Он умер в машине «скорой помощи».
Мать погибшего убеждена, что её сына можно было спасти, если бы врач не отказалась принять его в первый день. Как сообщает издание, в Белоярской больнице женщине отказались раскрыть причину смерти, сославшись на закон о соблюдении врачебной тайны. Она обратилась за помощью в Союз комитетов солдатских матерей.
Как сообщила изданию председатель Союза комитетов солдатских матерей Марина Лебедева, они готовят официальный запрос в Министерство здравоохранения Свердловской области. Пресс-секретарь регионального ведомства заявил, что жалоба при поступлении будет рассмотрена.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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