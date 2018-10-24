Чеченского стрелка, обвиняемого в убийстве екатеринбургского бизнесмена, оставили под стражей

16:56 | 26.10.2018

Уроженцу Чечни Мовсуру Хасаеву, который 16 января этого года был задержан в городе Аргун оперативниками ОБОП свердловского главка и этапирован в Екатеринбург, продлили срок содержания под стражей в СИЗО. Такое решение на основании ходатайства следователя свердловского управления СКР принял Ленинский районный суд Екатеринбурга. Решение было обжаловано, но накануне Свердловский облсуд оставил его без изменений. Об этом veved.ru рассказали в пресс-службе суда.



Мовсур Хасаев обвиняется по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство из корыстных побуждений или по найму») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). Он обвиняется в убийстве бизнесмена Ашота Арутюняна. Оно было совершено в ночь на 27 мая 2011 года во дворе дома по улице Белинского, 177.



Добавим, что, согласно картотеке Свердловского облсуда, Мовсур Хасаев также проходит по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера»).