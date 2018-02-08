В нижнетагильском музее под портретом Александра I обнаружили еще один слой живописи

16:05 | 9.02.2018

В музее изобразительных искусств Нижнего Тагила обнаружили неожиданную находку — под портретом Александра I оказался слой живописи XIX века, изображающий неизвестного человека. Открытие сделали сотрудники лаборатории экспертизы и реставрации Уральского федерального университета, сотрудничающие с музеями Нижнего Тагила, Ирбита, Челябинска, Омска, Екатеринбурга и частными коллекционерами.



«Изначально был написан портрет неизвестного офицера, который был позднее радикально переписан: изображение императора полностью перекрыло нижний слой живописи, которой теперь возможно увидеть только при помощи специального оборудования. Подобная практика переписывания произведений распространена в изобразительном искусстве. Причины могут быть самыми разными: от изменения замысла художника до экономии художественных материалов», — рассказал младший научный сотрудник лаборатории Денис Ильичев.



Сейчас специалисты устанавливают имя художника и более точное время создания картины.





Фото: медиацентр УрФУ