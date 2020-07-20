В Перми началась приемка школ

12:17 | 21.07.2020

На особом контроле – санитарные требования

Эпидемиологическая ситуация и перенос сроков сдачи ЕГЭ сказались на подготовке образовательных учреждений к новому учебному году. Ремонтные работы пришлось уложить в сжатые сроки – июнь и начало июля.

Всего в Перми предстоит приемка 197 образовательных учреждений: 80 детских садов, 103 школы и 14 учреждений дополнительного образования. Организованы районные межведомственные комиссии, в состав которых входят специалисты городского департамента образования, МЧС и МВД России, представители Росгвардии и Федеральной службы безопасности.

Будет проверено состояние систем пожарной безопасности и антитеррористической устойчивости, в том числе наличие и исправность систем оповещения, тревожной сигнализации, дымоудаления, оборудование путей эвакуации. Специалисты также проинспектируют уровень оснащенности пищеблоков, состояние канализации, водоснабжения, отопления, электроснабжения, оснащение мебелью, соответствующей возрастным особенностям учащихся, а также доступность зданий образовательных учреждений для маломобильных групп граждан.

Особое внимание в этом году уделяется соблюдению санитарных требований: наличию бесконтактных термометров, дозаторов для обработки рук, средств индивидуальной защиты, а также плана профилактических мероприятий.

Заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов отмечает: «Ежегодно в августе на заседании Думы мы рассматриваем вопрос об уровне подготовки наших школ к работе. Ситуация с коронавирусом оказала значительное влияние на образовательный процесс, в том числе и в приведении учреждений в порядок. Все предписания надзорных органов своевременно исполняются: мы выделяем средства в бюджете в первую очередь на их реализацию. Депутатский корпус тесно взаимодействует с образовательными учреждениями, ведь, вкладывая сегодня средства в образование, мы делаем вклад в наше общее будущее».

Депутат Пермской городской Думы, координатор федерального проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» в Пермском крае Наталья Рослякова: «Из-за сложившейся в мире ситуации учебный год был закончен сложно. В режиме онлайн происходила подготовка к ЕГЭ, принято множество нормативных актов на федеральном уровне для поступления в вузы, сотрудники учреждений находятся на самоизоляции. Несмотря на это, приемка школ активно ведется, аккумулированы все средства для того, чтобы каждое учреждение прошло проверку, в том числе и на санитарную защиту. Комиссия очень солидная, будем надеяться, что Пермь выстоит, и все учреждения будут сданы в срок».

Приемку образовательных учреждений предстоит завершить 7 августа.

ФОТО: duma.perm.ru

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