В Большом Савино на очереди – монтаж телетрапов

12:16 | 21.07.2020

Первый этап реконструкции инфраструктуры аэропорта «Пермь» идет по графику

В рамках рабочего визита в Пермский край министр транспорта РФ Евгений Дитрих совместно с врио губернатора Пермского края Дмитрием Махониным ознакомился с ходом реконструкции аэродромной инфраструктуры международного аэропорта «Пермь».

В рамках рабочего совещания Дмитрий Махонин подчеркнул значимость развития воздушной гавани региона: «Сейчас подрядчик уже близок к установке телетрапов, мы все надеемся, что в сентябре эти работы будут завершены, и аэропорт станет более комфортным для пассажиров. При этом важно помнить о дальнейшем развитии Большого Савино как международного аэропорта. Сейчас необходимо реконструировать взлетно-посадочную полосу. Ее укрепление позволит пермскому аэровокзалу принимать все виды воздушных судов, а значит, расширит возможности Пермского края по развитию авиасообщения».

Согласно проекту, подготовленному ООО «Новопорт» (собственник пермского аэропорта), проект уже получил технико-экономическое обоснование предлагаемых решений, также прошел согласование в аналитическом центре при президенте России. «Мы разработали проект, он включает только самые необходимые работы: укрепление взлетно-посадочной полосы, 13 стоянок (на перспективу), перроны и одна рулежная дорожка. Проектом предусмотрено 7 этапов, график жесткий», – пояснил генеральный директор ООО «Новопорт» Сергей Рудаков и добавил, что к 30 июля проект будет готов к прохождению экспертизы. Ожидается, что она завершится в октябре.

Евгений Дитрих отметил целесообразность реконструкции взлетно-посадочной полосы в пермском аэропорту. По его словам, с точки зрения развития транспортной инфраструктуры в Пермском крае нет ничего важнее аэропорта.

Напомним, сейчас в пермском аэропорту идет первый этап реконструкции аэровокзала. Как доложил федеральному министру и.о. заместителя генерального директора ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» Дмитрий Катаев, на площадке ведутся работы по обустройству перрона, стоянки воздушных судов, рулежной дорожки С и установке телетрапов, которые позволят пассажирам попадать из зала ожидания в самолет по теплому переходу-рукаву. На территории аэропорта в ежедневном режиме трудятся более 100 человек, задействовано 20 единиц техники. Работы идут согласно утвержденному графику. На сегодняшний день подрядчик вышел на завершающий этап работ перед установкой телетрапов. В конце этого месяца приступят к их установке. Сбор «рукавов» будет осуществлен в течение месяца.

По словам генподрядчика, сейчас на территории аэропорта в ежедневном режиме трудятся 112 человек, задействовано 20 единиц техники. Работы ведутся согласно утвержденному графику.

Сейчас подрядчик переходит на работу в несколько смен, чтобы ускорить темпы. Ведется укладка марочного бетона, в режиме ручной кладки происходит монтаж асфальто-бетонной смеси на перроне, обустраиваются рулежные дорожки.

Для перрона используется бетон с особым составом, который производят специально для бетонирования зон передвижения воздушных судов. Высота укладочного слоя составляет 35 см. Площадь всего перрона – 30 тысяч кв. метров, сегодня залито более 7 тысяч кв. метров. Для выполнения этих работ подрядчик использует специальный бетоноукладочный комплекс GOMACO. Также на площадке уже смонтированы мачты освещения, лотки системы водоотведения, готовится к установке светосигнальное оборудование.

Идет активная работа по обустройству примыкания рулежной дорожки С к взлетно-посадочной полосе в выделенные «окна». Уложены гидроматы, произведена отсыпка песчано-гравийной смесью и щебнем. Следующий этап – заливка бетона-основы, а затем укладка марочного бетона. На других участках руления будет произведен разбор существующего покрытия, затем разработка и уплотнение грунта, а также дальнейшая укладка щебня и бетонирование.

В работе применяются уникальные машины, которые позволяют укладывать бетон на заданную толщину и вести непрерывный лабораторный и геодезический контроль. Предусмотрен участок, где будет уклон с лотками для сбора воды. Это позволит бетону быть всегда сухим и готовым к работе. Такая технология обеспечит покрытию морозостойкость и долговечность.

Генеральный подрядчик обещает уложиться в срок и сдать работы в октябре.

Напомним, в начале июня Дмитрий Махонин поручил завершить все работы по реконструкции перрона и рулежных дорожек до конца сентября. Работы на объекте были возобновлены после смены субподрядчика. Предыдущий не выдерживал сроки, и контракт с ним был расторгнут.

Евгений Дитрих обозначил, что подрядчик должен сдать объект до наступления холодов, при этом ускоренные темпы работы не должны влиять на качество. «На территории аэропорта ведется масштабная реконструкция, несмотря на то, что объем финансирования в сравнении с аналогичными объектами меньше. Никто на будущий год контракт продлевать не будет. Поэтому нужно контролировать подрядчика, чтобы работы шли в срок и качественно, чтобы потом не бороться с последствиями ускоренного темпа. До холодов работа вся должна быть завершена», – подчеркнул федеральный министр.

Второй этап реконструкции предполагает увеличение прочности взлетно-посадочной полосы, реконструкцию рулежных дорожек, мест стоянок, светосигнального оборудования. Эти изменения помогут принимать без ограничений ВС класса А321, А-330, В-777, уменьшится время подготовки судов к вылету и занятость взлетно-посадочной полосы. Общая площадь реконструкции составит 313,6 тысячи кв. м, в том числе 187 тысяч кв. м – взлетно-посадочная полоса. Общая сумма инвестиций составит 4,6 млрд рублей. Планируется, что реализация проекта начнется в следующем году. При получении необходимого финансирования завершить работы планируется в 2023 году.

ФОТО: permkrai.ru

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