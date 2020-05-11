Новости дня
17:25 | 12.05.2020
Депутат Белоярского округа попал на скамью подсудимых по делу о рубках леса
Расследованием уголовного дела занимались сотрудники Следственного отдела по городу Заречный СУ СК России по Свердловской области, контроль над ходом расследования осуществлял лично Белоярский межрайонный прокурор Генрих Гулиев. Оперативным сопровождением занимались сотрудники территориального отдела УФСБ.
Силовикам удалось собрать необходимую доказательную базу, после чего прокуратура направила уголовное дело в суд. По данным издания, Алексей Бутаков признал свою вину, в связи с чем дело будет рассматриваться в особом порядке. Дата первого судебного заседания еще не назначена, дело передано председателю райсуда Юлии Мельниковой.
Сам Алексей Бутаков не ответил на телефонный звонок корреспондента veved.ru.
По информации издания, уголовное дело возбуждено по факту незаконной рубки нескольких сотен кубометров леса в 33-м и 17-м кварталах Косулинского лесничества недалеко от туристических баз, расположенных на западном берегу Белоярского водохранилища. События происходили зимой 2017-2018 гг. (читать здесь).
Лесной участок здесь арендует одно из самых крупных лесозаготовительных предприятий в Белоярке – ООО «Желдорпуть», но в окружении руководства компании заявляют, что бригады коммерсанта там не работали, а участок был передан в субаренду лицам, связанным с Бутаковым.
Напомним, что упомянутый выше Алексей Бутаков ранее работал главным специалистом по охране и защите леса ГКУ СО «Свердловское лесничество», но в мае 2018 года был уволен после возбуждения в отношении него уголовного дела по ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Впоследствии суд, учитывая признание вины и раскаяние подсудимого, прекратил уголовное дело на основании статьи 25.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере ста тысяч рублей.
Иван Морозов © «Вечерние ведомости»
|
|
|[цитировать]
12.05.2020
22:22 | 12.05.2020
Полиция Нижнего Тагила разыскивает девушку, пропавшую без вести
22:14 | 12.05.2020
«Пермская сетевая компания» начинает демонтаж изношенных теплосетей в центре Перми
21:02 | 12.05.2020
Свердловский омбудсмен заявила, что деньги на выплаты водителям скорой надо брать из бюджета Екатеринбурга
20:34 | 12.05.2020
За праздники в Свердловской области выявили 5775 случаев нарушения режима самоизоляции
19:54 | 12.05.2020
В больнице Святого Георгия откажутся от использования екатеринбургских ИВЛ до окончания расследования
19:21 | 12.05.2020
Губернатор Свердловской области заявил о возможности поэтапного снятия ограничений с 18 мая
18:52 | 12.05.2020
В трех продуктовых Екатеринбурга выявили коронавирус
18:33 | 12.05.2020
Власти Свердловской области обсудили тактику выхода региона из режима самоизоляции
17:53 | 12.05.2020
Алексей Василевский продолжит играть в «Автомобилисте»
17:47 | 12.05.2020
У 20 пермских вахтовиков из Якутии подтвердился коронавирус
17:43 | 12.05.2020
В пермских детских садах откроют больше дежурных групп
17:35 | 12.05.2020
Нацпроект по производительности труда позволил на треть ускорить испытания пермского авиадвигателя
17:31 | 12.05.2020
На улицах Перми распустились первые цветы
17:27 | 12.05.2020
Власти Прикамья помогли 28 пермякам вернуться домой из Индонезии
17:26 | 12.05.2020
На Среднем Урале разгорелся пожар площадью 216 квадратных метров
17:25 | 12.05.2020
Депутат Белоярского округа попал на скамью подсудимых по делу о рубках леса
17:07 | 12.05.2020
Число обследованных на коронавирус жителей Свердловской области превысило 146 тысяч
16:55 | 12.05.2020
В Екатеринбурге утвержден график предстоящих опрессовок
16:28 | 12.05.2020
В Екатеринбурге эвакуируют «Ельцин Центр»
16:18 | 12.05.2020
В Свердловской области местному жителю грозит реальный срок за избиение сотрудников ДПС
15:43 | 12.05.2020
В горящих больницах Москвы и Санкт-Петербурга могли использоваться уральские аппараты ИВЛ
15:03 | 12.05.2020
В Новоуральске руководитель магазина обвиняется в хищении на сумму более 2,8 млн рублей
14:38 | 12.05.2020
Пассажирам общественного транспорта Перми будут раздавать защитные маски
14:35 | 12.05.2020
Динамика цен в Перми – под «Народным контролем»
14:31 | 12.05.2020
В Екатеринбурге перекроют участок улицы Тагильская
13:50 | 12.05.2020
Расширены меры поддержки для семей с детьми
13:37 | 12.05.2020
В Екатеринбурге резко опустился индекс самоизоляции
13:26 | 12.05.2020
Пермская школа №146 запускает проект «Диалог с выпускником»
13:21 | 12.05.2020
Заказчиком сноса могилы ветерана Великой Отечественной войны оказался сотрудник регионального Минстроя
13:17 | 12.05.2020
С 12 мая места отдыха в Перми открыты для посетителей
13:13 | 12.05.2020
В Пермском крае состоится первая онлайн-ярмарка недвижимости
13:09 | 12.05.2020
Пенсионный фонд Прикамья проведет прямую линию
13:00 | 12.05.2020
Мэр Екатеринбурга поздравил медсестер с профессиональным праздником