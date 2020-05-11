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17:25 | 12.05.2020

Депутат Белоярского округа попал на скамью подсудимых по делу о рубках леса

Депутат думы Белоярского городского округа Алексей Бутаков попал на скамью подсудимых. Как стало известно veved.ru, Белоярская межрайонная прокуратура направила в Заречный районный суд уголовное дело в отношении Алексея Бутакова, который обвиняется по ч.3 ст.260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»).

Расследованием уголовного дела занимались сотрудники Следственного отдела по городу Заречный СУ СК России по Свердловской области, контроль над ходом расследования осуществлял лично Белоярский межрайонный прокурор Генрих Гулиев. Оперативным сопровождением занимались сотрудники территориального отдела УФСБ.

Силовикам удалось собрать необходимую доказательную базу, после чего прокуратура направила уголовное дело в суд. По данным издания, Алексей Бутаков признал свою вину, в связи с чем дело будет рассматриваться в особом порядке. Дата первого судебного заседания еще не назначена, дело передано председателю райсуда Юлии Мельниковой.

Сам Алексей Бутаков не ответил на телефонный звонок корреспондента veved.ru.

По информации издания, уголовное дело возбуждено по факту незаконной рубки нескольких сотен кубометров леса в 33-м и 17-м кварталах Косулинского лесничества недалеко от туристических баз, расположенных на западном берегу Белоярского водохранилища. События происходили зимой 2017-2018 гг. (читать здесь).

Лесной участок здесь арендует одно из самых крупных лесозаготовительных предприятий в Белоярке – ООО «Желдорпуть», но в окружении руководства компании заявляют, что бригады коммерсанта там не работали, а участок был передан в субаренду лицам, связанным с Бутаковым.

Напомним, что упомянутый выше Алексей Бутаков ранее работал главным специалистом по охране и защите леса ГКУ СО «Свердловское лесничество», но в мае 2018 года был уволен после возбуждения в отношении него уголовного дела по ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Впоследствии суд, учитывая признание вины и раскаяние подсудимого, прекратил уголовное дело на основании статьи 25.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере ста тысяч рублей.

Иван Морозов © «Вечерние ведомости»

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написал: Александр   |   Вчера, 19:48  
 
А почему всех там не разгонят.? Якушева, Соловьянова? Почему их не проверяют??? Они ничего не стесняются и не боятся???
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