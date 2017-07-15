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15:26 | 28.11.2019

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

«Колбасное» ДТП произошло на трассе Екатеринбург – Серов

Минувшей ночью на дороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло «колбасное» ДТП. Водитель грузовика Isuzu, перевозивший колбасу из Челябинска в Нижний Тагил, уснул за рулём и врезался в другой грузовик стоявший на обочине. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

«Водитель грузовой автомашины совершал рейс Екатеринбург — Кировград. В 2:30, доехав до автозаправочной станции, расположенной на 83-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, он решил остановиться для отдыха. Утром, около 6:00, водитель почувствовал удар в заднюю часть прицепа. Выйдя из машины, увидел, что в прицеп въехала грузовая автомашина с цельнометаллическим кузовом. Она двигалась из Челябинска в Нижний Тагил на разгрузку», — прокомментировали дорожное происшествие в ведомстве.

«Колбасное» ДТП произошло на трассе Екатеринбург – Серов

«Колбасное» ДТП произошло на трассе Екатеринбург – Серов

«Колбасное» ДТП произошло на трассе Екатеринбург – Серов

«Колбасное» ДТП произошло на трассе Екатеринбург – Серов

К счастью люди в аварии не пострадали, а вот колбасу пришлось собирать, из-за чего участок дороги, где произошло ДТП, пришлось перекрывать на двадцать минут. Судя по фотографиям с места аварии, грузовик перевозивший мясные изделия восстановлению не подлежит.

© «Вечерние ведомости»

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