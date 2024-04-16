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Валерий Сухих: Качественная социальная инфраструктура, доступное образование и медицина – ключевые факторы развития территории

13.35 Четверг, 18 апреля 2024
zsperm.ru
По программе «Комфортный край» в этом году будет реализовано более 600 проектов.Такие цифры были озвучены министром территориального развития Прикамья Светланой Усачёвой на заседании краевого парламента в рамках доклада по реализации программы.

Программа «Комфортный край» направлена на повышение комфортности проживания в территориях региона. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не раз подчеркивал, что администрациям муниципалитетов требуется поддержка со стороны региона, чтобы комплексно преображать населенные пункты. В приоритете – объекты, которые жители выбирают сами.

Министр территориального развития Пермского края Светлана Усачёва рассказала, что в основе региональной программы – Комплексные планы развития территорий, которые сформировали их ещё в 2022 году.

Светлана Усачева доложила, что самый большой объем средств в прошлом году был предусмотрен на благоустройство территорий образовательных учреждений в рамках приоритетного проекта «Школьный двор» – это более 501 млн. руб. В 2023 году в 40 муниципальных образованиях было обновлено 44 школьных двора.

Ещё один проект – «Культурная реновация». Он включает реконструкцию, ремонт зданий учреждений культуры и детских школ искусств. Общий объем краевой финансовой поддержки на эти цели в прошлом году составил 272 млн. руб. Ремонты прошли в 25 культурно-досуговых учреждениях 15 муниципальных образований.

«Программа направлена на создание комфортных условий проживания и воспитания детей в каждой территории. В ее основе – пожелания самих жителей. Качественная социальная инфраструктура, доступное образование и медицина – ключевые факторы развития территории. Это, в конечном итоге, позволяет жителям сделать выбор в пользу своей малой Родины в качестве места для жизни, работы и создания семьи», – подчеркнул председатель Законодательного Собрания Валерий Сухих.

Отметим, реализация программы «Комфортный край» продолжится и в 2024 году. По информации профильного министерства, к трем действующим проектам «Школьный двор», «Культурная реновация» и «Наша улица» теперь добавятся еще четыре: «Школьная остановка», «Качественное водоснабжение», «Новый клуб» и «Строительство крытых ледовых объектов». В этом году в целом на финансирование программы из краевого бюджета планируется направить 3,2 млрд. руб. На эти средства планируется реализовать более 600 проектов по всем направлениям.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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