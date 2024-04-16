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Валерий Сухих: Качественная социальная инфраструктура, доступное образование и медицина – ключевые факторы развития территории
zsperm.ru
По программе «Комфортный край» в этом году будет реализовано более 600 проектов.Такие цифры были озвучены министром территориального развития Прикамья Светланой Усачёвой на заседании краевого парламента в рамках доклада по реализации программы.
Программа «Комфортный край» направлена на повышение комфортности проживания в территориях региона. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не раз подчеркивал, что администрациям муниципалитетов требуется поддержка со стороны региона, чтобы комплексно преображать населенные пункты. В приоритете – объекты, которые жители выбирают сами.
Министр территориального развития Пермского края Светлана Усачёва рассказала, что в основе региональной программы – Комплексные планы развития территорий, которые сформировали их ещё в 2022 году.
Светлана Усачева доложила, что самый большой объем средств в прошлом году был предусмотрен на благоустройство территорий образовательных учреждений в рамках приоритетного проекта «Школьный двор» – это более 501 млн. руб. В 2023 году в 40 муниципальных образованиях было обновлено 44 школьных двора.
Ещё один проект – «Культурная реновация». Он включает реконструкцию, ремонт зданий учреждений культуры и детских школ искусств. Общий объем краевой финансовой поддержки на эти цели в прошлом году составил 272 млн. руб. Ремонты прошли в 25 культурно-досуговых учреждениях 15 муниципальных образований.
«Программа направлена на создание комфортных условий проживания и воспитания детей в каждой территории. В ее основе – пожелания самих жителей. Качественная социальная инфраструктура, доступное образование и медицина – ключевые факторы развития территории. Это, в конечном итоге, позволяет жителям сделать выбор в пользу своей малой Родины в качестве места для жизни, работы и создания семьи», – подчеркнул председатель Законодательного Собрания Валерий Сухих.
Отметим, реализация программы «Комфортный край» продолжится и в 2024 году. По информации профильного министерства, к трем действующим проектам «Школьный двор», «Культурная реновация» и «Наша улица» теперь добавятся еще четыре: «Школьная остановка», «Качественное водоснабжение», «Новый клуб» и «Строительство крытых ледовых объектов». В этом году в целом на финансирование программы из краевого бюджета планируется направить 3,2 млрд. руб. На эти средства планируется реализовать более 600 проектов по всем направлениям.
Программа «Комфортный край» направлена на повышение комфортности проживания в территориях региона. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не раз подчеркивал, что администрациям муниципалитетов требуется поддержка со стороны региона, чтобы комплексно преображать населенные пункты. В приоритете – объекты, которые жители выбирают сами.
Министр территориального развития Пермского края Светлана Усачёва рассказала, что в основе региональной программы – Комплексные планы развития территорий, которые сформировали их ещё в 2022 году.
Светлана Усачева доложила, что самый большой объем средств в прошлом году был предусмотрен на благоустройство территорий образовательных учреждений в рамках приоритетного проекта «Школьный двор» – это более 501 млн. руб. В 2023 году в 40 муниципальных образованиях было обновлено 44 школьных двора.
Ещё один проект – «Культурная реновация». Он включает реконструкцию, ремонт зданий учреждений культуры и детских школ искусств. Общий объем краевой финансовой поддержки на эти цели в прошлом году составил 272 млн. руб. Ремонты прошли в 25 культурно-досуговых учреждениях 15 муниципальных образований.
«Программа направлена на создание комфортных условий проживания и воспитания детей в каждой территории. В ее основе – пожелания самих жителей. Качественная социальная инфраструктура, доступное образование и медицина – ключевые факторы развития территории. Это, в конечном итоге, позволяет жителям сделать выбор в пользу своей малой Родины в качестве места для жизни, работы и создания семьи», – подчеркнул председатель Законодательного Собрания Валерий Сухих.
Отметим, реализация программы «Комфортный край» продолжится и в 2024 году. По информации профильного министерства, к трем действующим проектам «Школьный двор», «Культурная реновация» и «Наша улица» теперь добавятся еще четыре: «Школьная остановка», «Качественное водоснабжение», «Новый клуб» и «Строительство крытых ледовых объектов». В этом году в целом на финансирование программы из краевого бюджета планируется направить 3,2 млрд. руб. На эти средства планируется реализовать более 600 проектов по всем направлениям.
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