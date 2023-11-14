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Тонна зерна в год на человека
«АН»
В Российской Академии наук прошло большое совещание, посвящённое генетическим технологиям для сельского хозяйства. Что обсуждали и к каким выводам пришли - рассказал в интервью «Аргументам недели» доктор сельскохозяйственных наук, заместитель президента РАН Пётр Чекмарёв.
- Безусловно, генетике сейчас уделяют огромное внимание, за ней будущее, о чём мы и говорили на заседании. Весь мир ушёл вперёд в развитии генетических технологий, и Россия, хочу подчеркнуть, не отстаёт. Наши учёные преуспевают в клонировании животных, генном редактировании. В НИИ «Немчиновка» сегодня выводятся одни из лучших сортов не только в России, но и во всём мире. Недавно взвесили урожай нового сорта озимой пшеницы, которому пока не дали названия, академика Баграта Сандухадзе – получилось 158, 3 центнера с гектара! Это достижение мирового уровня.
Высокоурожайные сорта, защита растений, применение минеральных удобрений – всё это вместе даёт отличный результат. Свершилось то, о чём мечтали. Наша страна сегодня может производить до 200 миллионов тонн зерна, не сильно напрягаясь. Если обеспечить техникой, ввести в оборот ещё десяток миллионов гектаров заброшенных земель, увеличить количество удобрений, то и это не предел.
В нашем советском детстве говорили, что страна считается благополучной, когда в среднем на каждого человека в год производится тонна зерна. Это с учётом страхового фонда. И нужно понимать, что очень большое количество зерна идёт на производство комбикормов. Поэтому был такой расчёт, чтобы накормить народ молоком, мясом, яйцом. При этом нам нужно порядка 60–80 миллионов тонн зерна только на фуражные цели.
Вопрос, на мой взгляд, в том, что сегодня надо зерно не только продавать на мировом рынке, но и перерабатывать в готовую продукцию. Вплоть до белка, аминокислот, кондитерских изделий, которые мы могли бы реализовывать за пределами страны.
Нужны семенные заводы
Не просто сейчас с семенами. Проблема в том, что под каждую культуру нужны отдельные семенные заводы. Кукуруза, свёкла, многолетние травы, овощи, картофель – везде своя система подготовки семян. Причём сначала должны проделать огромную работу селекционеры. Сорта постоянно меняются. Появляются новые вредители и болезни. Нужно бесконечно совершенствовать технологии, поэтому роль науки очень велика.
Необходимо строить семенные заводы. Вот только это недёшево. Самый простой завод будет стоить минимум миллионов 80–100. А серьёзный – миллиард и больше. Например, кукурузный, да и по ряду других культур тоже нужны большие деньги. Когда завод окупится – непонятно.
Нужно постоянно совершенствовать наше сельское хозяйство. Продовольственная безопасность сегодня в приоритете. Это развитие науки, селекции, сельхозмашиностроения, а также обеспечение хорошими породами скота, птицы.
Должны быть отработаны хранение, переработка, чтобы на стол россиян поступала продукция высокого качества и добротно упакованная. И конечно, нужны высококвалифицированные кадры, ведь управлять комбайном стоимостью 20 миллионов рублей не так-то просто. А создавать новые технологии и не отстать от мировых достижений науки – ещё сложнее.
Подробнее: Академик РАН Пётр Чекмарёв: Хмель должен быть российским - Аргументы Недели (argumenti.ru)
- Безусловно, генетике сейчас уделяют огромное внимание, за ней будущее, о чём мы и говорили на заседании. Весь мир ушёл вперёд в развитии генетических технологий, и Россия, хочу подчеркнуть, не отстаёт. Наши учёные преуспевают в клонировании животных, генном редактировании. В НИИ «Немчиновка» сегодня выводятся одни из лучших сортов не только в России, но и во всём мире. Недавно взвесили урожай нового сорта озимой пшеницы, которому пока не дали названия, академика Баграта Сандухадзе – получилось 158, 3 центнера с гектара! Это достижение мирового уровня.
Высокоурожайные сорта, защита растений, применение минеральных удобрений – всё это вместе даёт отличный результат. Свершилось то, о чём мечтали. Наша страна сегодня может производить до 200 миллионов тонн зерна, не сильно напрягаясь. Если обеспечить техникой, ввести в оборот ещё десяток миллионов гектаров заброшенных земель, увеличить количество удобрений, то и это не предел.
В нашем советском детстве говорили, что страна считается благополучной, когда в среднем на каждого человека в год производится тонна зерна. Это с учётом страхового фонда. И нужно понимать, что очень большое количество зерна идёт на производство комбикормов. Поэтому был такой расчёт, чтобы накормить народ молоком, мясом, яйцом. При этом нам нужно порядка 60–80 миллионов тонн зерна только на фуражные цели.
Вопрос, на мой взгляд, в том, что сегодня надо зерно не только продавать на мировом рынке, но и перерабатывать в готовую продукцию. Вплоть до белка, аминокислот, кондитерских изделий, которые мы могли бы реализовывать за пределами страны.
Нужны семенные заводы
Не просто сейчас с семенами. Проблема в том, что под каждую культуру нужны отдельные семенные заводы. Кукуруза, свёкла, многолетние травы, овощи, картофель – везде своя система подготовки семян. Причём сначала должны проделать огромную работу селекционеры. Сорта постоянно меняются. Появляются новые вредители и болезни. Нужно бесконечно совершенствовать технологии, поэтому роль науки очень велика.
Необходимо строить семенные заводы. Вот только это недёшево. Самый простой завод будет стоить минимум миллионов 80–100. А серьёзный – миллиард и больше. Например, кукурузный, да и по ряду других культур тоже нужны большие деньги. Когда завод окупится – непонятно.
Нужно постоянно совершенствовать наше сельское хозяйство. Продовольственная безопасность сегодня в приоритете. Это развитие науки, селекции, сельхозмашиностроения, а также обеспечение хорошими породами скота, птицы.
Должны быть отработаны хранение, переработка, чтобы на стол россиян поступала продукция высокого качества и добротно упакованная. И конечно, нужны высококвалифицированные кадры, ведь управлять комбайном стоимостью 20 миллионов рублей не так-то просто. А создавать новые технологии и не отстать от мировых достижений науки – ещё сложнее.
Подробнее: Академик РАН Пётр Чекмарёв: Хмель должен быть российским - Аргументы Недели (argumenti.ru)
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