Что нужно делать женщине с диагнозом ВИЧ-инфекция, чтобы родить здорового ребенка

11.22 Четверг, 1 декабря 2022
Пермь: общество
ГКУЗ «ПКЦ СПИД и ИЗ» г. Перми


Не так давно в пермском центре СПИД открылось отделение материнства и детства. Здесь оказывают помощь ВИЧ-инфицированным женщинам, запланировавшим беременность или уже ожидающим ребенка. Что это дает в плане здоровья будущих детей, рассказывает заместитель главного врача по медицинской части ГКУЗ «ПКЦ СПИД и ИЗ» Оксана Микова.

- Является ли диагноз ВИЧ-инфекция противопоказанием для рождения ребенка?

- На сегодняшний день ВИЧ-инфекция более не является противопоказанием для наступления беременности и рождения ребенка. Если еще 30 лет назад мы говорили, что женщине лучше прервать беременность, то сегодня женщина вправе родить ребенка, вправе выбрать роддом, где она будет рожать, вправе выбрать женскую консультацию и получить медицинскую помощь на общих основаниях. При этом шансы на то, что ребенок появится на свет здоровым, очень велики.

- Что нужно делать женщине с диагнозом ВИЧ-инфекция, чтобы родить здорового ребенка?

- В первую очередь, женщина должна планировать свою беременность и обязательно находиться на диспансерном учете в краевом центре СПИД, нужно своевременно обратиться в женскую консультацию для постановки на диспансерный учет по поводу беременности. В сентябре 2022 года в центре СПИД открылось отделение материнства и детства. Здесь оказывается помощь всем ВИЧ-инфицированным женщинам, запланировавшим беременность, а также тем, кто планирует создать семейные отношения. Их консультируют медицинский психолог, специалист по социальной работе, врач акушер-гинеколог и педиатр. Все эти специалисты обязательно помогут женщине в планировании семьи, рождения здорового ребенка. Женщина должна обратиться в это отделение, получить полную консультацию всех специалистов и начать антиретровирусную терапию. Сотрудниками отделения материнства и детства также оказывается помощь дискордантным парам, где один из членов семьи является ВИЧ-положительным, а другой ВИЧ-отрицательным.

Залог рождения здорового ребенка - это, прежде всего, прием антиретровирусной терапии, желательно еще до наступления беременности.

- Сколько на сегодняшний день всего детей в Пермском крае родилось у ВИЧ-инфицированных родителей? И скольким из детей поставлен диагноз ВИЧ-инфекция?

- На сегодняшний день более 7 тысяч детей рождено от ВИЧ-инфицированных женщин. На диспансерном учете с диагнозом ВИЧ-инфекция находится 319 детей. Однако сейчас риск рождения ребенка с ВИЧ-инфекцией очень мал, если соблюдены все правила, все этапы перинатальной профилактики.

Перинатальная профилактика состоит из трех этапов. Женщина должна получить профилактику: во время беременности, во время родов, и после родов ребенок получает препараты в течение месяца. Для того чтобы ВИЧ-инфекция не передалась от матери ребенку, необходимо исключить грудное вскармливание.

- Нужны ли ВИЧ-инфицированным детям специализированные садики, школы? Не представляют ли они угрозу в плане заражения для здоровых детей?

- На сегодняшний день противопоказаний для посещения детских дошкольных учреждений или школы для пациентов с ВИЧ-инфекцией не существует. Все дети посещают детские заведения на общих основаниях. Но чтобы пребывание ребенка было безопасным, ребенок должен получать антиретровирусную терапию. Сейчас дети принимают лекарственные препараты 1 или 2 раза в день. Получая терапию, ребенок поддерживает свой иммунный статус на должном уровне. Тогда он не является источником инфекции для окружающих и в то же время защищает себя от окружающих при различных заболеваниях, таких как грипп и ОРВИ.

Важно подчеркнуть, что эти дети ничем не отличаются от детей без ВИЧ-инфекции. К примеру, в преддверии 1 декабря – Дня борьбы со СПИДом сотрудниками отделения материнства и детства с участием представителя фонда «Зеркало» Инны Любимовой проведено пилотное мероприятие с маленькими пациентами 7-10 лет и их родителями с целью ознакомления с новым отделением.

Мероприятие проводилось в теплой обстановке, за чашкой чая со сладким угощением. Дети делились своими увлечениями и успехами в учебе. Мальчики и девочки рисовали своего любимого сказочного персонажа – героя, на которого они хотят быть похожи. Каждый ребенок с радостью описывал положительные качества своего героя: сила, ловкость, доброта и красота, стремление помогать другим людям. На волне положительных эмоциях дети и их родители пожелали продлить групповое общение. Каждый участник ушел с подарками, с позитивными эмоциями и предвкушением новых встреч.

В этом мероприятии приняли участие заведующая отделением, специалист по социальной работе, медицинский психолог, врач-педиатр. В ходе мероприятия все специалисты ответили на вопросы, которые волнуют родителей и детей, семьи обменялись опытом и информацией. Такое общение необходимо для снижения стигматизации, так как многие родители переживают, что их ребенка могут поджидать какие-то нестандартные ситуации, связанные с дискриминацией. Чтобы этого не происходило, мы в дальнейшем будем продолжать организовывать и проводить такие групповые встречи, где родители смогут обмениваться опытом, знаниями и умениями.

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Беседовал Денис ДУМЛЕР © Вечерние ведомости


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