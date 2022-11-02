На отдаленном кордоне заповедника «Вишерский» нашли свежие следы рыси

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Во время рабочей поездки сотрудников заповедника «Вишерский» были замечены свежие следы рыси. Они шли вдоль тропы, которая пролегает по туристскому маршруту на Тулымский камень. Животные, как и люди, предпочитают ходить по протоптанным тропам и проверенными маршрутами.Факт обнаружения следов в районе кордона Лыпья очень порадовал научных сотрудников заповедника. Ранее им удавалось зафиксировать это скрытное животное, визуально либо по следам, лишь на южных участках заповедника. Появление рыси на северных участках говорит о том, что она расширяет ареал своего обитания на территории заповедника. Но ненадолго. С увеличением снежного покрова рысь перейдет в места, более приспособленные для ее проживания, пояснил научный сотрудник заповедника Сергей Зимин.«Рысь покинет территорию заповедника и уйдет в менее снежные места. Скорей всего, в Свердловскую область. Рысь перевалит через Тулым (высшая точка Пермского края, высота Тулымского камня - 1 469 метров) и уйдет к свердловчанам, там ей будет жить гораздо легче. Из-за постоянной миграции рысей нам сложно точно подсчитать, сколько именно особей проживает на территории заповедника. Нахождение рысей на одном участке диктуется лишь наличием кормовой базы. В этом году было много зайцев. Вероятно, по этой причине рысь расширила свой ареал обитания», - прокомментировал Зимин.Напомним, рысь - род хищных млекопитающих семейства кошачьих, наиболее близкий к роду кошек. От других кошачьих рыси отличаются коротким хвостом и кисточками на концах ушей. По размерам и формам тела рысь больше напоминает крупную собаку. Рост рыси достигает 55 см, масса тела - от 10 до 20 кг.