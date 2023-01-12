Росреестр Прикамья разъясняет, какой договор нужно заключать после постановки новостройки на кадастровый учет

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Можно ли купить квартиру или нежилое помещение по договору участия в долевом строительстве в новостройке, если дом сдан?«Квартиры и помещения в новых домах продаются на любой стадии строительства, - отмечает начальник отдела регистрации договоров участия в долевом строительстве Управления Росреестра по Пермскому краю Елена Передернина. - Однако после завершения строительства и получения застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию и постановки многоквартирного дома на кадастровый учет купить квартиру по договору участия в долевом строительстве невозможно. Покупателю нужно заключать с застройщиком договор купли-продажи».Об этом не знал индивидуальный предприниматель из Перми, который заключил договор долевого участия с застройщиком на приобретение нежилых помещений в строящемся жилом комплексе в Мотовилихинском районе.4 ноября 2022 он подписал договор с застройщиком, однако обратился за государственной регистрацией договора только 29 ноября 2022, а на эту дату многоквартирный дом уже был поставлен на государственный кадастровый учет. Государственная регистрация договора была приостановлена.Теперь для продажи помещений в данном доме эти помещения должны быть зарегистрированы на праве собственности за застройщиком и проданы предпринимателю по договору купли-продажи.Чтобы не оказаться в подобной ситуации, при заключении договора участия в долевом строительстве необходимо уточнить у застройщика дату сдачи дома в эксплуатацию. Указанная информация также размещается в Единой информационной системе жилищного строительства (https://наш.дом.рф). Если многоквартирный дом планируется к сдаче в эксплуатацию в ближайшее время, необходимо сразу после подписания договора обращаться за его государственной регистрацией.