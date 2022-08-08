В Пермском крае обследовано 45 процентов геодезических пунктов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Геодезический пункт – это некая точка, закрепленная на местности, которая является носителем координат и (или) высот, определенных геодезическими методами. Координаты пунктов необходимы для выполнения геодезических измерений и подготовки технической документации.В Пермском крае 3148 геодезических пунктов. Сейчас обследовано 1394 пункта, 37 утеряно. Информация об утраченных пунктах находится на официальном сайте ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД».В 2022 году специалистами Управления Росреестра по Пермскому краю будет обследовано 337 пунктов. В ближайшие три года планируется получить информацию о состоянии всех геодезических пунктов.1. Как выглядит геодезический пункт?Пункт государственной геодезической сети состоит из наземной и подземной частей.Заложены пункты были еще в середине 20 века. При закладке каждому пункту устанавливали опознавательный наружный знак – металлическую конструкцию в виде пирамиды или сигнала.Сейчас большинство знаков повреждено или вовсе утрачено из-за проведения строительных работ, распашке земель или по другим причинам. Поэтому в наземной части чаще остается марка, которая содержит сведения о координатах и (или) высотах. Это центр пункта. Подземная часть находится на глубине более одного метра.2. Куда обратиться, если стало известно об уничтожении пункта?Сведения о состоянии геодезических пунктов можно направить на адрес электронной почты: 32@r59.rosreestr.ru.3. Предусмотрена ли ответственность за уничтожение геодезического пункта?Все геодезические пункты охраняются государством. За повреждение, уничтожение и снос геодезических пунктов предусмотрен административный штраф: для физических лиц от 5 000 до 10 000 рублей, для должностных - от 10 000 до 50 000 рублей, юридических лиц от 50 000 до 200 000 рублей.4. Как и где получить сведения о пунктах?Можно заказать выписку о точном местонахождении пункта ГГС через портал Федерального фонда пространственных данных (https://portal.fppd.cgkipd.ru/main), который ведет ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД». Сведения предоставляются в местной системе координат.