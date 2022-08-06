Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на пермячку

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, 6 июля в дежурную часть отдела полиции по Индустриальному району обратилась 45-летняя местная жительница с сообщением о нападении. Женщина заявила, что находилась у себя в квартире с мужчиной, с которым познакомилась ночью в кафе. Он повалил заявительницу на пол, схватил за руки и нанес удар кулаком в область лица. Угрожая убийством, приставил к горлу пермячки нож и сорвал с нее драгоценности. Затем обнаружил кошелек потерпевшей, забрал из него 800 рублей и мобильный телефон и скрылся. Сумма причиненного женщине ущерба составила более 125 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению может быть причастен житель Сивинского района Прикамья. Полицейские задержали подозреваемого через несколько часов после совершения преступления. Мужчина 1989 года рождения, ранее судимый за тяжкие преступления, скрывался в арендованном жилье в Мотовилихе. Всего месяц назад он освободился из мест лишения свободы, на его счету кражи, грабежи, разбои, изнасилование.Следственный отдел Индустриального района СУ УМВД по г. Перми возбудил уголовное дело по признакам разбоя. Санкции статьи 162 УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. На время предварительного следствия подозреваемый заключен под стражу.Полицейские, учитывая дерзость и циничность совершенного нападения, полагают, что подозреваемый может быть причастен к совершению аналогичных преступлений. Пострадавших от действий этого человека просят обратиться в ближайший отдел полиции.