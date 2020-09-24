Медали Пермского марафона прибыли в Пермь
Пермский край: новости дня
Выдача сувенирных медалей начнется 25 сентября в ДС «Орлёнок» по адресу: Пермь, ул. Сибирская, 47 с 9.00 до 20.00, 26 и 27 сентября - с 10.00 до 20.00. Медали выдаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, телефон для справок +7-912-983-55-39.
Медали участникам команд выдаются через представителя. Представителю выдаются все медали на команду по предварительной записи по телефону 8-982-442-40-00.
Жители Пермского края могут получить медали в ДС «Орлёнок» до 01 ноября 2020 в рабочие дни с 9.00 до 18.00. Также жители Пермского края, при отсутствии возможности получить медаль в городе Перми, смогут получить медаль через администрации муниципальных округов (районов) и городских округов Пермского края, направив заявку (с обязательным указанием ФИО, даты рождения, дистанции, контактного телефона, адреса проживания) на электронную почту sgnoskova@sport.permkrai.ru в срок до 05.10.2020.
В настоящее время организаторами Пермского марафона решается вопрос по доставке медалей участникам из других регионов.
При получении медали обязательно находиться в средствах индивидуальной защиты (маски, перчатки).
Напомним, в связи с пандемией COVID-19 изменился срок поставки наградной атрибутики. Поэтому организаторами Пермского международного марафона было принято решение выдавать на финише временные обменные медали.
Медали участникам команд выдаются через представителя. Представителю выдаются все медали на команду по предварительной записи по телефону 8-982-442-40-00.
Жители Пермского края могут получить медали в ДС «Орлёнок» до 01 ноября 2020 в рабочие дни с 9.00 до 18.00. Также жители Пермского края, при отсутствии возможности получить медаль в городе Перми, смогут получить медаль через администрации муниципальных округов (районов) и городских округов Пермского края, направив заявку (с обязательным указанием ФИО, даты рождения, дистанции, контактного телефона, адреса проживания) на электронную почту sgnoskova@sport.permkrai.ru в срок до 05.10.2020.
В настоящее время организаторами Пермского марафона решается вопрос по доставке медалей участникам из других регионов.
При получении медали обязательно находиться в средствах индивидуальной защиты (маски, перчатки).
Напомним, в связи с пандемией COVID-19 изменился срок поставки наградной атрибутики. Поэтому организаторами Пермского международного марафона было принято решение выдавать на финише временные обменные медали.
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