Медали Пермского марафона прибыли в Пермь

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Выдача сувенирных медалей начнется 25 сентября в ДС «Орлёнок» по адресу: Пермь, ул. Сибирская, 47 с 9.00 до 20.00, 26 и 27 сентября - с 10.00 до 20.00. Медали выдаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, телефон для справок +7-912-983-55-39.Медали участникам команд выдаются через представителя. Представителю выдаются все медали на команду по предварительной записи по телефону 8-982-442-40-00.Жители Пермского края могут получить медали в ДС «Орлёнок» до 01 ноября 2020 в рабочие дни с 9.00 до 18.00. Также жители Пермского края, при отсутствии возможности получить медаль в городе Перми, смогут получить медаль через администрации муниципальных округов (районов) и городских округов Пермского края, направив заявку (с обязательным указанием ФИО, даты рождения, дистанции, контактного телефона, адреса проживания) на электронную почту sgnoskova@sport.permkrai.ru в срок до 05.10.2020.В настоящее время организаторами Пермского марафона решается вопрос по доставке медалей участникам из других регионов.При получении медали обязательно находиться в средствах индивидуальной защиты (маски, перчатки).Напомним, в связи с пандемией COVID-19 изменился срок поставки наградной атрибутики. Поэтому организаторами Пермского международного марафона было принято решение выдавать на финише временные обменные медали.