На Совете округа обсудили точки роста туристического потенциала ПФО

13:24 | 7.10.2019

Развитие внутреннего и въездного туризма в регионах Приволжского федерального округа стало основной темой очередного заседания Совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО, которое состоялось 4 октября в Казани. От Пермского края в Совете принимали участие главный федеральный инспектор Сергей Половников и губернатор Максим Решетников.



Туристский поток в регионы ПФО в 2018 году достиг 14,2 млн человек. Округ посетили 765 тыс. иностранцев, рост числа туристов с 2015 года составил 31,7%. Но возможности округа в этой сфере раскрыты еще не в полной мере.



В Приволжском федеральном округе сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, объекты национального и мирового культурного и исторического наследия, в том числе три объекта в Республике Татарстан, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: Историко-архитектурный комплекс «Казанский кремль», Булгарский историко-археологический комплекс, Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск.



В Нижегородской области находятся такие всемирно известные места паломнического туризма, как Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь и Свято-Успенский монастырь «Саровская пустынь», которые уже привлекают значительное количество посетителей из стран ближнего и дальнего зарубежья.



Полпред отметил важность развития туриндустрии для экономики страны и напомнил слова президента РФ Владимира Путина о необходимости многократно усилить социально-экономическую отдачу от туризма. «Эта отрасль стимулирует создание новых рабочих мест, служит катализатором социально-экономического роста территорий, открывая новые возможности для моногородов и сельских поселений», – подчеркнул полпред.



С основным докладом по теме совещания выступил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о стратегических проектах развития паломнического, круизного и промышленного туризма в Нижегородской области. О том, как развивается этнический и событийный туризм, на примере Республики Марий Эл сообщил ее глава Александр Евстифеев.



Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем докладе отметил, что драйвером роста туристской отрасли не только в Приволжском федеральном округе, но и во всей европейской части страны может стать развитие круизных перевозок.



«Наличие единой судоходной системы, стержнем которой выступает бассейн реки Волги, создает необходимые предпосылки для реализации крупного туристического межрегионального проекта «Великий Волжский путь», – отметил Игорь Комаров. По его словам, этот проект будет способствовать продвижению перспективных круизных направлений, которые определены Стратегией развития туризма РФ на период до 2035 года. Это комбинированные речные и морские круизы в Азово-Черноморском, Каспийском и Балтийском бассейнах. Полномочный представитель выразил уверенность, что «Великий Волжский путь» позволит дать гостям Приволжского федерального округа максимально полное представление о его природе, архитектуре, культуре и истории.



В Пермском крае есть все предпосылки для развития внутреннего и въездного туризма. Это уникальная Кунгурская Ледяная пещера, красивейший каменный массив Усьвинских Столбов, музей под открытым небом «Хохловка», Белогорский монастырь и многое другое. Далеко за пределами региона известны бренды Прикамья: пермский геологический период, пермский звериный стиль, пермские деревянные боги, пермский балет и Дягилевский фестиваль, горнозаводская цивилизация и первый на Урале Пермский университет.



По данным Росстата, объем туристского потока в Пермском крае за 2018 год составил 737 857 человек, из них иностранных граждан – 27 224 человека.



Основной поток иностранных граждан составляют туристы из Франции, Австрии, Германии и стран СНГ. Основные объекты, интересующие туристов из-за рубежа: Кунгурская Ледяная пещера, «Пермь-36», обзорная экскурсия по Перми, Белогорский монастырь, архитектурно-этнографический музей «Хохловка», музей истории реки Чусовой, природные достопримечательности Пермского края.



Туризм в регионе развивается по таким направлениям, как комплексное развитие основных знаковых туристских объектов, территорий и маршрутов, продвижение брендовых туристских маршрутов и развитие индустрии гостеприимства.

© «Вечерние ведомости»