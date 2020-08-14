Новости дня
12:36 | 15.08.2020
Фото: kompravda.eu
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 158 человек
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+83), Асбеста, Ачита, Ирбита и Ирбитского района, Туринского городского округа, Каменска-Уральского, Кушвы, Красноуральска, Красноуфимского района, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Полевского, Нижнего Тагила, Горноуральского городского округа, Нижней Салды, Невьянска, Кировграда, Первоуральска, Нижнесергинского района, Ревды, Дегтярска, Ивделя, Серова, Талицкого и Тугулымского городских округов.
Состояние 96 госпитализированных оценивается как тяжелое, 88 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 51 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 186. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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