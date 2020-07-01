В Москве задержали женщину, которая читала стихи у памятника Пушкину

15:41 | 28.07.2020

Фото: скриншот из видеоролика

На Пушкинской площади в Москве задержали женщину, которая с небольшим плакатом декламировала стихотворение Пушкина. Новость об этом и видео задержания появились сегодня на форумах.



Во время чтения стихотворения, к женщине подошли трое полицейских, и под руки повели ее к автозаку. В это время она скандировала строчки из стихотворения А.С. Пушкина «К Чаадаеву».







Как сообщает Telegram-канал «Автозак LIVE», задержанную доставили в ОВД Тверского района.



Новость о задержании вызвала обсуждение у пользователей русскоязычных форумов. «Пушкин виноват. Надо было Маяковского что ли читать, типа: «Ваш выход, товарищ маузер», – такой комментарий написал один из пользователей.



Реакцию вызвало и количество силовиков, осуществляющих задержание:



«Смелые бойцы. Всего лишь втроем, без взвода поддержки... Мало ли, что могло случиться. Герои. Пример для подражания», – написал один из комментаторов.

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