ЕГЭ 2020: главные скандалы, которыми запомнится экзамен «коронавирусной» эпохи

Фото: ktelegraf.com.ru

Фото: nao24.ru

Фото: news.rambler.ru

Пожалуй, самый серьезный общественный резонанс, связный с экзаменом, вызывал ЕГЭ по химии. Главная претензия большинства школьников, сдававших экзамен, заключалась в том, что задания были слишком сложными и не соответствовали уровню школьной программы. Как утверждают выпускники, задания на реальном экзамене сильно отличались от тех, по которым они готовились. Кроме того, часть заданий была сформулирована намного сложнее, чем в тренировочных вариантах.Показательно и то, что из 90 тысяч школьников, сдававших ЕГЭ по химии, подавать коллективную жалобу планировали более 40 тысяч – это то количество людей, которые подписали петицию об аннулировании результатов экзамена на сайте Change.org.Автор петиции, обращаясь к министру просвещения РФ, отметил, что задания этого года были действительно усложнены, по сравнению с подготовительным материалом:«Зачем надо было на столько усложнять формулировки и постановки вопросов?! Для чего тогда вообще публикуют демоверсии ФИПИ, если на реальном экзамене нет шаблонов и заданий, к которым действительно готовили детей?!», – говорится в письме.Кроме того, он подчеркнул, что сложность заданий не вполне соответствовала уровню подготовки школьников, которые провели последние три учебных месяца на «дистанционке»:«Особо хочу подчеркнуть тот факт, что школьники практически на 3 месяца выпали из учебного процесса. Но ни Министерство просвещения, ни составители заданий этого не учли. Видимо, в ход пошли задания, подготовленные еще до пандемии, никаких корректировок не было проведено. Но, ведь, этого не справедливо по отношению к выпускникам 2020», – заявил автор петиции.Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что сложность заданий вписывалась в рамки школьной программы:«Задания были разных уровней сложности, но все они не выходили за пределы школьной программы, а высокий уровень рассчитан на тех, кто проходил химию на профильном уровне».При этом несоответствие тестовым шаблонам в ведомстве объяснили тем, что «задания стали ориентированными на практику и позволяют выявить тех абитуриентов, кто думает, а не надеется на решение по шаблону».В пресс-службе ведомства на претензии выпускников и родителей ответили, что обсуждать инцидент стоит только по результатам экзамена:«Результаты ЕГЭ по химии стоит обсуждать после экзамена, когда мы увидим, как участники его реально сдали».А в одной из Норильских школ крупный скандал вызвало то, что организаторы неправильно рассадили учащихся во время сдачи ЕГЭ по русскому языку. Более того, когда ошибка раскрылась, школьников заставили обменяться бланками, на которых те уже начали выполнять задания.Примерно через полчаса после начала тестирования в аудиторию вошла женщина и попросила остановить экзамен, после чего одних учеников пересадили, а других отправили в соседние аудитории.Из-за того, что правилам проведения ЕГЭ бланки из аудитории выносить запрещено, ученикам, которых посадили в другие классы, выдали экзаменационные работы тех, кто сидел за партой до них. Им дали указание писать поверх уже написанных ответов, просто более жирным шрифтом, а также сказали зачеркнуть паспортные данные и подпись изначальных владельцев бланков и рядом написать свои.10 июля с выпускницей, которая рассказала о случившемся, встретились представители управления образования мэрии Норильска. Они заявили, что проблем при проверке работ возникнуть не должно, а причиной рассадки учеников стало то, что накануне экзамена один из выпускников уехал из города.Еще один громкий инцидент случился в Москве, где школьника с инвалидностью заставили снять слуховой аппарат на ЕГЭ по русскому языку из-за отсутствия необходимой справки. Мать выпускника объяснила, что они не успели оформить справку из-за коронавирусных ограничений. По ее словам, организаторы заставили снять слуховой аппарат еще и одноклассницу ее сына.Оба подростка экзамен все-таки сдали, а об инциденте стало известно, когда мать выпускника разместила пост о случившемся в своих соцсетях. Благодаря этому, семье удалось добиться реакции чиновников.Заместитель руководителя департамента образования и науки Гайяр Алимов заявил, что организаторы были неправы, так как проявили излишнюю бдительность.«Не отличили слуховой аппарат от иных технических устройств и, можно сказать, превысили свои полномочия», — заявил Алимов.После этого перед родителями и школьником публично извинились, а для московских учителей, задействованных в организации ЕГЭ, провели повторный инструктаж. Уполномоченная по правам ребёнка в г. Москве Ольга Ярославская, в свою очередь, пообещала взять ситуацию под свой контроль.Не обошлось и без технических происшествий. 16 июля Рособрнадзор сообщил о хакерскую DDoS-атаке ресурса check.ege.edu.ru, который используется для публикации результатов экзамена.«Сервис ознакомления с результатами ЕГЭ (check.ege.edu.ru) подвергся серьезной хакерской DDoS-атаке, которая была успешно отбита. Работоспособность и доступность сервиса в ходе атаки были сохранены. Мощность атаки в пике составляла до 6 Гб/с», – отметили в ведомстве.Как сообщил заместитель директора Федерального центра тестирования Станислав Афанасьев, злоумышленники использовали для атаки сеть ботов.«Вредоносная активность на сервис шла с международных IP-адресов. Впрочем, это не дает стопроцентной уверенности, что к атаке причастны именно зарубежные хакеры. Мощность нагрузки может говорить о том, что атака была спланирована. Для ее реализации подключены серьезные ресурсы».Кроме того, Рособрнадзор сообщал о ресурсах, которые на протяжении всего экзаменационного периода предлагали ответы на задания ЕГЭ. Информацию о них ведомство передавало в МВД:«Рособрнадзор передал МВД информацию о примерно 30 ресурсах, предлагающих подобные услуги, для принятия соответствующих мер. Мониторинг интернет-ресурсов будет продолжен Рособрнадзором в течение всего периода проведения экзаменов».Мелкие нарушители порядка проведения ЕГЭ были обнаружены в нескольких регионах России. В Мордовии одному из выпускников аннулировали результаты экзамена по русскому языку за то, что тот попытался выложить задания в интернет. В Брянской области школьника выгнали с экзамена за то, что тот имел при себе телефон, а в Башкирии – за шпаргалку.Еще один необычный случай произошел в Иркутской области. Там один из участников ЕГЭ 32-летний мужчина, закончивший школу много лет назад и решивший поступить в вуз, попался на том, что отправил своего близкого родственника сдавать экзамен по математике вместо себя.Членов комиссии подставному экзаменуемому обмануть удалось, но полицейские обнаружили внешние различия в документах и завели уголовное дело.«В настоящее время в отношении обоих лиц полицией собраны материалы административного правонарушения по статье «Умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации и предусмотренных законодательством об образовании олимпиад школьников, а равно нарушение установленного законодательством об образовании порядка проведения государственной итоговой аттестации», которые в ближайшее время будут рассмотрены уполномоченным надзорным органом», – сообщает пресс-служба МВД по Иркутской области.Добавим, что в Свердловской области в этом году не было обнаружено серьезных нарушений в проведении ЕГЭ. Корреспондент «Вечерних ведомостей» связался с несколькими выпускниками, которые сдавали экзамен в разных городах региона, и все они подтвердили, что организация тестирования была на уровне и все правила проведения ЕГЭ были соблюдены организаторами.