В Екатеринбурге собирают подписи за возврат прямых выборов мэра

17:51 | 13.07.2020

Фото: primechaniya.ru

В столице Урала инициативная группа начала собирать подписи, чтобы вернуть в городе прямые выборы мэра, сообщает ЕАН.



Инициативная группа официально зарегистрировалась в Заксобрании, что стало началом подписной кампании. Теперь у инициаторов есть 60 дней чтобы собрать 10 тысяч подписей. Только после этого законопроект будет рассмотрен на заседании парламента.



Представитель инициативной группы Владислав Постников рассказал, что подписи планируют собирать по знакомым, а также поставить для сбора специальные точки на улицах. Кроме того, планируется привлекать «лидеров общественного мнения», например, экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.



Постников отметил, что для них стало неожиданностью то, что инициативу признали и зарегистрировали, так как ранее ее отклоняли 4 раза по разным формальным поводам.



Напомним, на данный момент в Екатеринбург отменены прямые выборы мэра. Главу города утверждает гордума.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»