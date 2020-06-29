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14:07 | 30.06.2020

Фото: Пресс-служба УГМК

Молодые рабочие получают приглашения на заводы УГМК

Сегодня в Верхней Пышме чествовали выпускников целевой подготовки техникума «Юность». Торжественная церемония прошла в режиме он-лайн. С помощью платформы для видеоконференций к ребятам обратились представители областных властей, руководители учебного заведения и будущие работодатели – представители Уральской горно-металлургической компании.

Молодые рабочие получают приглашения на заводы УГМК

«Вы стали специалистами, и мы очень надеемся, что вы будете хорошими, добрыми и честными людьми, так как учили преподаватели техникума. Знайте, любой ваш успех – это успех нашего Отечества. Удачи вам во всех ваших начинаниях!», – сказал заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов.

Молодые рабочие получают приглашения на заводы УГМК

Поздравления и напутствия прозвучали от директора по персоналу УГМК Виктора Олюнина: «Вас ждет интересная работа в современных цехах наших предприятий и хороший социальный пакет, свойственный компании. Вы сможете развиваться, повышать квалификацию, становиться еще более значимыми для производства, а, соответственно, и ваше благосостояние в зависимости от квалификации будет расти. Добро пожаловать!»

Молодые рабочие получают приглашения на заводы УГМК

Молодые рабочие получают приглашения на заводы УГМК

Молодые рабочие получают приглашения на заводы УГМК

Непосредственно за документами в техникум ребята приезжают индивидуально, строго по графику. Дипломы о среднем профессиональном образовании, а вместе с ними и приглашения на работу, получат 56 выпускников (это 45% от всего выпуска техникума «Юность»). Молодых высококвалифицированных рабочих ждут в АО «Уралэлектромедь», ПАО «СУМЗ», АО «Святогор», АО «Сафьяновская медь», АО «ШААЗ», АО «Богословское рудоуправление», АО «Сухоложское Литье», на металлургическом заводе «Электросталь Тюмени». Отметим, что в этом году на предприятия УГМК отправятся 11 человек с красными дипломами – это подавляющие большинство выпускников-отличников «Юности» (73%). Такой успех в компании объясняют качественным отбором абитуриентов для зачисления в ряды целевиков.

Распространение коронавирусной инфекции внесло свои коррективы в завершение образовательного процесса выпускников. Так, последняя промежуточная и Государственная итоговая аттестации проходили в дистанционном режиме с использованием различных интернет-площадок. Однако, в качестве подготовки молодых высококвалифицированных сотрудников работодатели не сомневаются. До пандемии коронавируса студенты прошли производственную и преддипломную практику на предприятиях, поэтому уже знакомы со своими будущими рабочими местами и с коллективом. Это позволит значительно сократить время адаптации молодых работников и положительно скажется на производительности труда. Многие из выпускников (20 человек из 56) будут трудоустроены на рабочие профессии по более высокому четвертому разряду, остальные - по третьему.

Напомним, что для подготовки рабочих, востребованных на современных промышленных предприятиях, в техникуме «Юность» была проведена серьезная реорганизация. Для этого в 2012 году между Правительством Свердловской области и Уральской горно-металлургической компанией было подписано Соглашение в сфере подготовки высококвалифицированных рабочих. Региональные власти направили на реализацию проекта 180 млн. рублей, что позволило организовать 25 мастерских и лабораторий, отремонтировать учебные здания и общежитие техникума.

Молодые рабочие получают приглашения на заводы УГМК

Молодые рабочие получают приглашения на заводы УГМК

Молодые рабочие получают приглашения на заводы УГМК

Молодые рабочие получают приглашения на заводы УГМК

Молодые рабочие получают приглашения на заводы УГМК

Молодые рабочие получают приглашения на заводы УГМК

Молодые рабочие получают приглашения на заводы УГМК

Молодые рабочие получают приглашения на заводы УГМК

УГМК, в свою очередь, разработала профессиональные стандарты по профессиям, содержание этих документов было учтено при подготовке образовательных программ. Для преподавателей техникума организованы стажировки на предприятиях компании, а высококвалифицированные специалисты организаций холдинга ведут практические занятия в группах сварщиков, электриков, автомехаников, металлургов, химиков, автоматчиков.

Сотрудничество в данном направлении продолжается. В этом году УГМК и Министерство образования и молодежной политики Свердловской области реализуют на площадке техникума «Юность» совместный проект создания Центра проведения демонстрационных экзаменов по 8-ми компетенциям. На средства компании были отремонтированы мастерские на площади 2 тыс. кв. м. Затраты составили около 43 млн. руб. Министерство, со своей стороны, приобретает оборудование на 84,7 млн. руб.

Всего же в техникуме «Юность» на сегодняшний день обучается 770 студентов, из них 225 – по заказу от предприятий УГМК, расположенных в Свердловской, Тюменской и Курганской областях. Подготовка ведется по восьми актуальным для современной промышленности направлениям, в том числе «Металлургия цветных металлов», «Аналитический контроль качества химических соединений», «Автоматизация технологических процессов и производств» и д

© «Вечерние ведомости»

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