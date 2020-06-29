Молодые рабочие получают приглашения на заводы УГМК

Сегодня в Верхней Пышме чествовали выпускников целевой подготовки техникума «Юность». Торжественная церемония прошла в режиме он-лайн. С помощью платформы для видеоконференций к ребятам обратились представители областных властей, руководители учебного заведения и будущие работодатели – представители Уральской горно-металлургической компании.«Вы стали специалистами, и мы очень надеемся, что вы будете хорошими, добрыми и честными людьми, так как учили преподаватели техникума. Знайте, любой ваш успех – это успех нашего Отечества. Удачи вам во всех ваших начинаниях!», – сказал заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов.Поздравления и напутствия прозвучали от директора по персоналу УГМК Виктора Олюнина: «Вас ждет интересная работа в современных цехах наших предприятий и хороший социальный пакет, свойственный компании. Вы сможете развиваться, повышать квалификацию, становиться еще более значимыми для производства, а, соответственно, и ваше благосостояние в зависимости от квалификации будет расти. Добро пожаловать!»Непосредственно за документами в техникум ребята приезжают индивидуально, строго по графику. Дипломы о среднем профессиональном образовании, а вместе с ними и приглашения на работу, получат 56 выпускников (это 45% от всего выпуска техникума «Юность»). Молодых высококвалифицированных рабочих ждут в АО «Уралэлектромедь», ПАО «СУМЗ», АО «Святогор», АО «Сафьяновская медь», АО «ШААЗ», АО «Богословское рудоуправление», АО «Сухоложское Литье», на металлургическом заводе «Электросталь Тюмени». Отметим, что в этом году на предприятия УГМК отправятся 11 человек с красными дипломами – это подавляющие большинство выпускников-отличников «Юности» (73%). Такой успех в компании объясняют качественным отбором абитуриентов для зачисления в ряды целевиков.Распространение коронавирусной инфекции внесло свои коррективы в завершение образовательного процесса выпускников. Так, последняя промежуточная и Государственная итоговая аттестации проходили в дистанционном режиме с использованием различных интернет-площадок. Однако, в качестве подготовки молодых высококвалифицированных сотрудников работодатели не сомневаются. До пандемии коронавируса студенты прошли производственную и преддипломную практику на предприятиях, поэтому уже знакомы со своими будущими рабочими местами и с коллективом. Это позволит значительно сократить время адаптации молодых работников и положительно скажется на производительности труда. Многие из выпускников (20 человек из 56) будут трудоустроены на рабочие профессии по более высокому четвертому разряду, остальные - по третьему.Напомним, что для подготовки рабочих, востребованных на современных промышленных предприятиях, в техникуме «Юность» была проведена серьезная реорганизация. Для этого в 2012 году между Правительством Свердловской области и Уральской горно-металлургической компанией было подписано Соглашение в сфере подготовки высококвалифицированных рабочих. Региональные власти направили на реализацию проекта 180 млн. рублей, что позволило организовать 25 мастерских и лабораторий, отремонтировать учебные здания и общежитие техникума.УГМК, в свою очередь, разработала профессиональные стандарты по профессиям, содержание этих документов было учтено при подготовке образовательных программ. Для преподавателей техникума организованы стажировки на предприятиях компании, а высококвалифицированные специалисты организаций холдинга ведут практические занятия в группах сварщиков, электриков, автомехаников, металлургов, химиков, автоматчиков.Сотрудничество в данном направлении продолжается. В этом году УГМК и Министерство образования и молодежной политики Свердловской области реализуют на площадке техникума «Юность» совместный проект создания Центра проведения демонстрационных экзаменов по 8-ми компетенциям. На средства компании были отремонтированы мастерские на площади 2 тыс. кв. м. Затраты составили около 43 млн. руб. Министерство, со своей стороны, приобретает оборудование на 84,7 млн. руб.Всего же в техникуме «Юность» на сегодняшний день обучается 770 студентов, из них 225 – по заказу от предприятий УГМК, расположенных в Свердловской, Тюменской и Курганской областях. Подготовка ведется по восьми актуальным для современной промышленности направлениям, в том числе «Металлургия цветных металлов», «Аналитический контроль качества химических соединений», «Автоматизация технологических процессов и производств» и д