На воинских мемориалах Свердловской области увековечат 1294 новых имени

20:17 | 28.04.2020

Фото: mos.ru

На воинских мемориалах Свердловской области в год 75-летия Великой Победы увековечат 1294 новых имени, об этом сообщили в департаменте информполитики региона.



Планируется, что имена погибших солдат будут высечены на мемориалах и памятных плитах братских могил в Екатеринбурге, Карпинске, Тавде и Серове.



«По данным министерства образования, в результате совместной работы областной Ассоциации патриотических отрядов «Возвращение» и Военного комиссариата Свердловской области, в рамках реализации проекта «Имена из тыловых госпиталей» к настоящему времени установлены фамилии 1479 умерших от ран на Среднем Урале советских солдат и офицеров. Имена 148 из них в этом году уже увековечены на мемориалах, обелисках и памятниках Арамили, Дегтярска, Каменска-Уральского и Ревды, фамилии 185 бойцов высечены на Широкореченском военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге. В самой ближайшей перспективе на объектах Воинской Славы столицы Урала появится 954 имени. Фамилии двух бойцов внесут на обелиски в Тавде и Серове», - сказали в департаменте информполитики.





Стоит отметить, что всего в регионе учтено 33 массовых и 20 одиночных захоронений времен Второй мировой войны, в которых, по приблизительным данным, похоронено более трех тысяч человек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»