На трассе Пермь – Екатеринбург из-за ДТП введено реверсивное движение

16:57 | 21.04.2020

Фото: Алексей Кунилов

На участке трассы Пермь – Екатеринбург из-за ДТП введено ограничение транспортного движение. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».



Сегодня на 314-м километре трассы Р-351 произошла дорожная авария, из-за которой в направлении уральской столицы оказалось затруднено движение, теперь оно осуществляется по одной полосе. Водителей попросили быть особо внимательными.



Добавим, что время завершения работ и отмены ограничений не уточняется.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»