В Свердловской области сгорел отечественный автомобиль

16:32 | 15.04.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня днем в Тавде сгорел отечественный автомобиль «ГАЗ 3221».



Сообщение поступило на пульт диспетчера в 12:24 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали семь спасателей на двух спецмашинах.



Пожар был потушен в считанные минуты.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»