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18:52 | 1.04.2020
Слева Автандил Кобешавидзе (Авто Копала), справа Мераб Пипия (Мераб Сухумский). ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области – «Владимирский централ». Фото: primecrime.ru
Свердловский вор в законе Авто задержан в Одессе
По словам задержанного, на Украину он приехал меньше недели назад «с целью уехать из России». Каким именно способом он попал в Одессу Авто вспомнить не смог. По словам украинский паспорт он приобрёл за 500 долларов.
Напомним, Автандил Кобешавидзе — уроженец Кутаиси, обосновался в Екатеринбурге в 90-е, был коронован почти полвека назад и судим семь раз. Ещё в СССР его судили за кражу, бродяжничество и сопротивление представителям власти. После развала Советского Союза — за наркотики, грабеж и мошенничество.
Последние три судимости, включая самую длительную 12-летнюю, он «заработал» в Екатеринбурге. Кобешавидзе считается одним из самых авторитетных воров в законе Грузии. После освобождения в 2016 году он до последнего времени не попадал в поле зрения правоохранительных органов. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей судьбе задержанного.
© «Вечерние ведомости»
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