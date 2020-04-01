Свердловский вор в законе Авто задержан в Одессе

18:52 | 1.04.2020

Слева Автандил Кобешавидзе (Авто Копала), справа Мераб Пипия (Мераб Сухумский). ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области – «Владимирский централ». Фото: primecrime.ru

65-летний свердловский вор в законе Автандил Кобешавидзе, более известный в криминальных кругах Екатеринбурга, как Авто, задержан в Одессе. Об этом во вторник, 31 марта, сообщило информационное агентство «Прайм Крайм».



По словам задержанного, на Украину он приехал меньше недели назад «с целью уехать из России». Каким именно способом он попал в Одессу Авто вспомнить не смог. По словам украинский паспорт он приобрёл за 500 долларов.







Напомним, Автандил Кобешавидзе — уроженец Кутаиси, обосновался в Екатеринбурге в 90-е, был коронован почти полвека назад и судим семь раз. Ещё в СССР его судили за кражу, бродяжничество и сопротивление представителям власти. После развала Советского Союза — за наркотики, грабеж и мошенничество.



Последние три судимости, включая самую длительную 12-летнюю, он «заработал» в Екатеринбурге. Кобешавидзе считается одним из самых авторитетных воров в законе Грузии. После освобождения в 2016 году он до последнего времени не попадал в поле зрения правоохранительных органов. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей судьбе задержанного.

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