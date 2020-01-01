В Екатеринбурге пройдет турнир по дзюдо «Большой шлем»

20:44 | 31.01.2020

Фото: пресс-служба турнира «Большой Шлем»

В уральской столице состоится международный турнир по дзюдо «Большой шлем», об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.



Соревнования пройдут в екатеринбургском ДИВСе перед Олимпиадой в Токио, с 13 по 15 марта. Планируется, что на арене соберутся более 50 национальных сборных.



В течение трех дней спортсмены разыграют 14 комплектов наград: 7 среди мужчин и 7 среди женщин. Также победители и призеры разделят между собой 154 тысячи долларов.



Напомним, что «Большой шлем» - это серия из шести турниров. Этапы соревнований проводятся в Париже, Дюссельдорфе, Баку, Абу-Даби, Токио и Екатеринбурге. На сегодняшний заявки на участие подали 148 атлетов.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»