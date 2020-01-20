В Ивделе школьники избили мальчика с гиперактивностью

В социальную сеть «ВКонтакте» попало видео, на котором группа школьников жестоко избивает своего одноклассника. Инцидент произошел в Ивделе 17 января в школе №2.Как только видео появилось в соцсети, его сразу же стали обсуждать ученики всех школ города. Одноклассники рассказали, что у пострадавшего врожденная болезнь гиперактивности – мальчик долго не может сидеть на одном месте, часто отвлекается и иногда раздражает окружающих.– Я понимаю, он не самый хороший ученик нашей школы, но он не заслужил того, что они сделали! Я не наговариваю только на пятый класс, там были и старше. И я не говорю, что весь пятый класс в этом принимал участие, – делится один из учеников школы. – Почему люди даже не помогли ему? Где ваша человечность? Человека избивают у вас на глазах, а вы ничего не можете предпринять. Люди, подумайте, вы забываете об уважении к человеку. Я понимаю, он иногда сам «нарывается». Но он точно такого не заслужил.Только к концу съемки, когда мальчик уже лежит в снегу без движения, к группе подбегает учительница, разгоняет обидчиков и пытается помочь избитому ученику. Она поднимает его и уводит в школу.Как рассказали в пресс-службе регионального СКР, по данному факту следователи Ивделя уже начали проводить проверку школы, где учится ребенок. Также проверят и его семью.