Полицейские вручат миллион тому, кто поможет задержать убийцу матери и дочери в Нижнем Тагиле

21:23 | 13.01.2020

Фото предоставлено В.Н.Горелых

Сотрудники свердловского МВД пообещали вручить миллион за помощь в задержании убийцы женщины и её дочери в Нижнем Тагиле. Как сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, к преступлению может быть причастен мужчина славянской внешности, возраст которого 30-35 лет.



У подозреваемого среднее телосложение, вытянутое овальное лицо и рост около 170 сантиметров. Он был одет в темную куртку, белую вязаную шапку, а на руке у мужчины была татуировка в виде восходящего солнца.



В материалах уголовного дела уже есть некоторые наработки, но считать раскрытым его пока что нельзя.



Напомним, что преступление было совершено 20 октября 2018 года в квартире дома №87 по Ленинградскому проспекту.



«Из квартиры потерпевших похищены ноутбук «Lenovo G-580» в корпусе чёрного цвета и планшет «Samsung SM-T210» в корпусе белого цвета, в розовом чехле. Тому, кто предоставит информацию, которая поможет задержать вора и душегуба, гарантируется конфиденциальность и вознаграждение в размере одного миллиона рублей», - проинформировал полковник Горелых.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»