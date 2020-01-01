В МЧС рассказали, как уберечь ребенка от обморожений и травм

17:22 | 5.01.2020

Фото: yandex.com

На официальном сайте ГУ МЧС России по Свердловской области появилась памятка, в которой рассказывается о том, какие правила необходимо соблюдать для безопасности детей в зимнее время.



В МЧС рекомендуют кататься на коньках только в специально оборудованных местах, а также учат выбирать безопасный склон для катания на санях: «Склон для спуска на санках или лыжах обязательно должен быть вдалеке от дороги, свободен от палок, деревьев и их корней. Кроме того, объясните ребенку, что, катаясь с закрытыми глазами, можно столкнуться с соседом или деревом, а спуск спиной, снижает возможность управлять санками или лыжами и своевременно адекватно среагировать на опасность. Особенно опасно привязывать санки друг к другу». Напомнили в памятке и о правилах безопасности в гололёд: «Во-первых, правильно подберите ребенку обувь: предпочтение лучше отдать обуви с ребристой подошвой, произведенной из мягкой резины или термоэластопластов, без каблуков. Во-вторых, научите ребенка перемещаться по скользкой улице: нужно не спешить, избегать резких движений, постоянно смотреть себе под ноги».



Спасатели также рекомендуют обращать внимание на румянец у ребёнка: «Обморожения чаще всего наступают незаметно, без боли, поэтому необходимо обращать внимание на цвет румянца у ребенка. Нормальный румянец – нежно-розового цвета, а если он стал неравномерный, с ярко-красными или белыми пятнами, то возможно обморожение. В морозную погоду проверяйте чувствительность кожи лица ребенка, а также просите его постоянно шевелить пальцами рук и ног».

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»